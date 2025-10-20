Son Mühür- Başarılı oyuncu Elçin Sangu, bir giyim mağazasıyla iki reklam filmi ve iki fotoğraf çekimi için anlaşma yaptı.

Taraflar arasında yapılan sözleşme 2017 yılında sona erdi. Ancak iddiaya göre, mağaza Sangu’nun fotoğraflarını izinsiz olarak ticari amaçlarla kullanmayı sürdürdü.

Önce arabuluculuğa başvurdu

Hürriyet’in haberine göre; Elçin Sangu, mağaza ile uzlaşma sağlamak amacıyla önce İstanbul Arabuluculuk Bürosu’na başvurdu. Taraflar arasında yapılan görüşmeler sonuçsuz kalınca ünlü oyuncu hukuki yollara başvurmaya karar verdi.

101 bin liralık tazminat talebi

Sangu’nun avukatı Mesut Kılıç, oyuncunun kişilik haklarının ihlal edildiğini belirterek 101 bin lira manevi tazminat talebiyle dava açtı.

Avukat Kılıç, müvekkilinin fotoğraflarının izinsiz kullanılmasının hem telif hem de kişilik haklarına zarar verdiğini savundu.

Davalı mağaza: Talep haksız

Davalı mağazanın avukatı ise, sözleşme şartlarının ihlal edilmediğini öne sürerek tazminat talebinin reddini istedi. Mağaza tarafı, fotoğrafların kullanımının sözleşme kapsamında değerlendirilebileceğini iddia etti.

Mahkeme davayı reddetti

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, dosyayı değerlendirdikten sonra davayı gerekçesi daha sonra açıklanmak üzere reddetti. Elçin Sangu cephesinin karara itiraz edip etmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.