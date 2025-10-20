Son Mühür- Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Osman Özdemir ile Şubat 2024’te Dubai’de evlenmişti. Ancak bu evlilik kısa sürdü. Gündeş, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Boşanma paylaşımında Gündeş, “Büyük bir sevgiyle kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullanmıştı.

26 Eylül’de yollar ayrıldı

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir çifti, 26 Eylül’de tek celsede boşanarak evliliklerini resmen noktaladı. Ancak ayrılığın ardından magazin kulislerine düşen iddialar, gündemi sarsacak nitelikteydi.

Yeni bir iddia ortaya atıldı

İddialara göre, Gündeş ile Özdemir’in boşanmasının perde arkasında ihanet şüphesi var. Ebru Gündeş’in, evliliği devam ederken eşinin şarkıcı Elif Buse Doğan ile mesajlarını yakaladığı ve bu olayın ardından boşanma sürecini başlattığı öne sürüldü.

Snob Magazin’in haberine göre, Gündeş’in öğrendiği mesajlaşmalar çiftin evliliğini bitirme noktasına getirdi. Magazin kulislerinde dolaşan bilgilere göre, Özdemir ve Doğan’ın ilişkisi boşanma öncesinde başlamış olabilir.

Birlikte otelde kaldıkları öne sürüldü

Bir başka iddiaya göre ise Murat Özdemir ve Elif Buse Doğan, yaklaşık bir aydır Kuruçeşme’de bir otelde birlikte kalıyor. Ancak taraflardan hiçbirinden bu iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.