Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin barınma sorununa çözüm sunmaya devam ediyor. Başkan Cemil Tugay'ın talimatıyla, Örnekköy Sosyal Tesisleri'nde kalan öğrencilerin barınma ücretlerine bu yıl da zam yapılmadı. Öğrenciler, geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2024-2025 eğitim-öğretim yılı boyunca aylık sadece 2 bin TL ödeyecek. Bu karar, ekonomik zorluklarla boğuşan üniversite öğrencileri için büyük bir destek olarak görülüyor.

Başvurular başladı: Kontenjan 72 kız öğrenciyle sınırlı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZELMAN AŞ bünyesinde hizmet veren Örnekköy Sosyal Tesisleri, bu yıl 72 kız öğrenciyi ağırlayacak. “İzmir Gençlere Kucak Açıyor” projesi kapsamında yürütülen bu destek programı, öğrencilere ekonomik ve güvenli bir barınma imkânı sunuyor. Tesis, uygun fiyatının yanı sıra, sabah ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmetiyle de öğrencilerin yaşamını kolaylaştırıyor.

Başvuru süreci, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından yönetiliyor. Başvuru yapmak isteyen kız öğrenciler, 19 Eylül tarihine kadar www.gencizmir.com adresi üzerinden online olarak işlemlerini tamamlayabilirler.

Kimler başvurabilir? Başvuru şartları neler?

Örnekköy Sosyal Tesisleri'nde kalmak isteyen öğrencilerin belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Başvuru yapabilmek için 17-27 yaş aralığında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İzmir'deki örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmak ve 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmiş, Hazırlık veya 1. sınıf öğrencisi olmak şartı aranıyor.

Ayrıca, öğrencilerin İzmir il sınırları içinde yer alan bir devlet üniversitesinde ya da %100 burslu olarak bir vakıf üniversitesinde okuması ve kendisinin veya ailesinin ikamet adresinin İzmir ili dışında olması gerekiyor. Tesis, şehir dışından gelerek İzmir'de üniversite hayatına başlayacak öğrencilere öncelik tanıyor. Yapılan başvurular titizlikle değerlendirildikten sonra, belirlenen kriterlere uyan öğrenciler bir yıllık süre için Örnekköy Sosyal Tesisleri'ne kabul edilecek. Bu sayede, öğrencilerin yeni yaşamlarına daha rahat bir başlangıç yapmaları hedefleniyor.