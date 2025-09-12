Son Mühür- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son bir hafta içinde 39 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 161 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan şüphelilerin, örgüt içinde faaliyet yürüttüğü ve örgüte finansal destek sağladığı belirlendi.

İzmir dahil 39 ilde eş zamanlı operasyon

İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, İzmir, Ankara, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van ve Yozgat'ta operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda ele geçirilenler

Operasyonlar sırasında, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlara katkı sağlayan Cumhuriyet Başsavcılıklarını, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Daire Başkanlığını, İstihbarat Başkanlığını, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarını, İl Emniyet Müdürlerini ve polislere teşekkür etti. Ayrıca, milletin huzur ve güvenliği için operasyonların kesintisiz devam edeceğini belirtti.