Son Mühür/ Beste Temel - Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Kiralık Sosyal Konut Sempozyumu’na akademisyenler, şehir plancıları, mimarlar ve yerel yöneticiler katılım sağladı. Sempozyumda, Çeşme Belediyesi tarafından geliştirilen kiralık sosyal konut modeli sosyal, ekonomik, hukuki ve mekânsal boyutlarıyla değerlendirildi.

Başkan Denizli: Barınma kamusal bir sorumluluktur

Sempozyumun açılış konuşmasını Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli yaptı. Denizli, barınmanın yalnızca bir konut üretimi meselesi olmadığını vurgulayarak, insanların kendilerini güvende hissedecekleri, insanca yaşayabilecekleri mekânların kamu eliyle üretilmesi gerektiğini ifade etti.

700 konutluk proje, etaplar hâlinde hayata geçirilecek

Başkan Denizli, belediye mülkiyetinde bulunan ve planlarda gecekondu önleme alanı olarak yer alan bölgede kiralık sosyal konut projesinin uygulanacağını açıkladı. Projenin rant transferinin önüne geçen, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir model olarak kurgulandığını belirten Denizli, etaplar hâlinde hayata geçirilecek konut sayısının yapılan çalışmalar sonucunda 700’e çıkarıldığını bildirdi. İlk etabın bu yıl başlatılacağı ifade edildi.

Karayalçın: Konut yatırım aracına dönüştü

Sunuş konuşmasını yapan Murat Karayalçın, Türkiye’de yaşanan kira krizinin ulaştığı boyutlara dikkat çekti. Karayalçın, konut piyasasının toplumsal ihtiyacı karşılamaktan uzaklaştığını, barınmanın temel bir hak olmaktan çıkarak finansal bir yatırım aracına dönüştürüldüğünü söyledi.

“Türkiye’de bir ilk ve dönüştürücü bir adım”

Karayalçın, Çeşme Belediyesi’nin kiralık sosyal konut girişimini Türkiye’de bir ilk olarak tanımladı. Bu modelin yalnızca Çeşme için değil, tüm yerel yönetimler açısından yol gösterici ve dönüştürücü nitelik taşıdığını vurguladı.

Oturum başlıklarıyla kapsamlı tartışma

Gün boyu süren sempozyumda şu başlıklarda oturumlar düzenlendi:

– Kiralık konut politikaları

– Kiralık konut krizinin nedenleri

– Mimari ve kullanıcı odaklı değerlendirmeler

– Avrupa’daki belediye ve kooperatif örnekleri

– Tasarım ve finansman modelleri

Sunumlar kapsamında Çeşme Kiralık Sosyal Konut Projesi’nin yapısal ve yönetsel boyutları ayrıntılı biçimde ele alındı.

Kapanış Prof. Dr. Ruşen Keleş’ten

Sempozyumun kapanış değerlendirmesini Prof. Dr. Ruşen Keleş yaptı. Keleş, kamu eliyle geliştirilen kiralık sosyal konut modelinin barınma krizine karşı kamucu ve sürdürülebilir bir yaklaşım sunduğunu ifade ederek, Çeşme’de atılan adımın hem yöntem hem de içerik açısından önemli olduğunu belirtti.

Yeni yerel yönetim modeli vurgusu

Çeşme Belediyesi, sempozyumla birlikte yalnızca bir proje tanıtımı yapılmadığını, Türkiye’de barınma krizine yönelik yeni bir yerel yönetim modelinin tartışmaya açıldığını bildirdi. Belediye tarafından yapılan açıklamada, sempozyum çıktılarının yeni toplantılar ve uygulama adımlarıyla güçlendirilerek hayata geçirileceği ifade edildi.