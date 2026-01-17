Trendyol Süper Lig’de ikinci yarının ilk haftasında Göztepe, pazartesi günü Çaykur Rizespor’u Gürsel Aksel Stadı’nda ağırlamaya hazırlanırken, sarı-kırmızılı camiayı üzen bir sakatlık haberi geldi.

Antunes antrenmanda sakatlandı

Ara transfer döneminde İsviçre temsilcisi Servette’ten kadroya katılan 25 yaşındaki ofansif orta saha Alexis Antunes, takım antrenmanında sakatlık yaşadı. Yapılan ilk değerlendirmelere göre genç futbolcunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sakatlık geçmişi dikkat çekiyor

Kariyerinde daha önce de çeşitli sakatlıklar yaşayan Antunes’in bu durumu teknik heyeti düşündürdü. Oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yakından takip edileceği, dönüş tarihinin sağlık ekibinin raporlarına göre netleşeceği belirtildi.

Hazırlık maçlarında parlamıştı

Antunes, Göztepe formasıyla Söke 1970 SK ve CSKA 1948 ile oynanan hazırlık karşılaşmalarında sergilediği performansla teknik ekibin ve taraftarların beğenisini kazanmıştı. Dinamik oyunu ve hücum katkısıyla kısa sürede dikkat çeken isimlerden biri olmuştu.

Orta sahada alternatifler hazır

Sarı-kırmızılı ekipte Antunes’in yokluğunda orta sahada Olaitan ya da Efkan’ın forma giymesi bekleniyor. Teknik direktörün, Rizespor maçına kadar yapılacak çalışmalarda tercihlerini netleştireceği ifade ediliyor.

Göztepe, Antunes’in eksikliğine rağmen taraftarı önünde galibiyet hedeflerken, yeni transferin sahalara dönüşü şimdiden merak konusu oldu.

