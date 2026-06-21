İzmir’in yeni organize sanayi bölgesi günden güne yükseliyor. İlaç, kozmetik ve gıda sanayisinin stratejik ham maddelerinin arasında yer alan tıbbi ve aromatik bitkilerde katma değerli üretim hedefleriyle hayata geçen Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayisi Bölgesi (TDİOSB) 2027 yılında faaliyete geçecek.

Konum açısından oldukça avantajlı

Kınık’ta 1,3 milyon metrekare alana kurulan TDİOSB’de, 56 sera parseli, 41 işleme parseli, 8 hizmet ve destek alanı, 2 idari ve sosyal tesis alanı yer alacak. İstanbul- İzmir Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Aliağa limanına yakınlığıyla büyük avantajlara sahip OSB’nin yüzde 48’ini seralar oluştururken yüzde 26’sını ise işleme parselleri oluşturuyor. Bölgede parsellerin yaklaşık yüzde 20'si tahsis edildi.

3 bin kişiye iş kapısı

Tıbbi ve aromatik bitkilerin ham madde olarak ihraç edilmesinin yerine işlenip katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesini sağlayacak tesiste ilk üretimin gelecek yıl başlaması beklenirken; TDİOSB tam kapasiteye ulaştığında 3 bin kişiye iş kapısı açması bekleniyor.

Olgunsoy çalışmaları anlattı

Türkiye’nin bitki çeşitliliği noktasında oldukça zengin olduğunu belirten Kınık TDİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Enver Olgunsoy, dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu. Olgunsoy, "Gül yağı, kekik, defne, adaçayı gibi birtakım aromatik bitkilerde dünya şampiyonuyuz ve ürünleri dünyaya sunuyoruz. Bu organizeyle tıbbi ve aromatik bitkileri ileri ekstraksiyon ve teknolojik tesislerle işlemeyi daha da ileri aşamaya getirmeyi düşünüyoruz” dedi.

“Projelerini hazırlıyorlar”

Bölgede sıfır atık ve endüstriyel simbiyoz modelinin uygulanacağını, bitkisel atıkların işlenerek ekonomiye kazandırılacağını anlatan Olgunsoy, “Burada gelecek yıl üretime başlanacak. Şu anda parsel sahipleri bununla ilgili harekete geçmek üzere bekliyorlar. Projelerini hazırlıyorlar. Biz de onlara tahsis yapıyoruz. Süratle de dolacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Tamamen dolduğunda, üretimi sürdürebilir hale geldiği zaman yıllık asgari 60-70 milyon dolarlık ticaret hacmi olacak” mesajı da veren Olgunsoy, “Yurt dışından ithal getirdiğimiz bazı ürünleri önleyeceği gibi bölgemizden yurt dışına satacağımız da var. Bazı endemik ürünlerimiz de var bizim. Endemikleri de burada yetiştirdiğimizde bütün dünyaya satma şansı olacaktır. Bu, o nedenle çok daha önemli bir organizedir” diye konuştu.