Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katılımcı bir yöntemle hazırladığı Kınık Cumhuriyet Meydanı ve Çevresi Düzenleme Projesi’nde çalışmalar tamamlanma aşamasına ulaştı. İzmir Planlama Ajansı (İZPA), İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ve Kınık Belediyesi tarafından kurulan Vatandaş Tasarım Bilimi standında toplanan görüşler, projenin temelini oluşturdu.

Proje, Kınık’ın çevresel ve mekânsal ihtiyaçlarını yeniden ele alarak ilçenin merkezinde modern, erişilebilir ve herkes için güvenli bir kamusal yaşam alanı yaratmayı amaçlıyor. Mevcut meydanın tamamı yenilenerek kente yeni bir buluşma noktası kazandırılacak.

Tasarım sürecinde doğrudan katılım

Kınık Cumhuriyet Meydanı, tasarım sürecinin ilk adımlarından itibaren ilçe sakinlerinin katılımıyla oluşturuldu. İZPA, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ve Kınık Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Vatandaş Tasarım Bilimi (VTB) Atölyesi, halkın beklenti ve önerilerini bilimsel bir yöntemle tasarıma aktaran yenilikçi bir katılım modeli oldu.

Vatandaşların kullanım alışkanlıkları, mekânsal ihtiyaçları ve meydandan beklentileri analiz edilerek projenin ana omurgası belirlendi. Böylece meydan, sadece kullanıcılar için değil, kullanıcılarla birlikte tasarlanmış bir kamusal alan kimliği kazandı.

Sürdürülebilir ve sosyal yaşamı güçlendiren bir meydan

Yeni düzenlemede sürdürülebilir, bakımı kolay ve Kınık’ın iklimine uyumlu bitkisel peyzaj ilkeleri uygulanacak. Düşük su tüketen yerel bitkiler, geniş gölgelik sağlayan ağaçlar ve iklimi dengeleyen doğal düzenlemelerle hem estetik hem ekolojik bir uyum sağlanacak.

Meydanın tüm yaya bağlantıları ve mevcut Madenci Parkı güncellenirken; proje kapsamında çocuk oyun alanı, spor alanı ve yürüyüş yolları da oluşturulacak. Gölgelikli oturma birimleri ve dinlenme alanlarıyla kullanıcı konforu artırılacak.

Kınık Cumhuriyet Meydanı, günün her saatinde yaşayan, tüm yaş gruplarına hitap eden, sosyal etkileşimi artıran güçlü bir buluşma alanı olarak ilçeye yeni bir soluk getirecek.