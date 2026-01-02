Son Mühür/ Seçil Ünlü - Bornova Belediyesi, İzmir Sınav Eğitim Kurumları’nın düzenlediği “İzmir’in En’leri 2025” ödüllerinde “En Öğrenci Dostu Belediye” seçildi. Öğrenciler, öğretmenler ve velilerin oylarıyla belirlenen ödül, Bornova’nın gençlere yönelik eğitim, kültür ve sosyal destek çalışmalarının karşılık bulduğunu gösterdi. Ödül, törende Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’ye takdim edildi.

“Bornova gençlere kucak açan bir kent”

Törende konuşan Başkan Ömer Eşki, Bornova ile olan kişisel bağını hatırlatarak, bu kente 21 yıl önce üniversite öğrencisi olarak geldiğini ifade etti. Bornova’nın gençlere sahip çıkan bir kent olduğunu vurgulayan Eşki, öğrencilere seslenerek zorluklar karşısında korkmamaları ve ülkelerinden vazgeçmemeleri gerektiğini dile getirdi.

Gençlere umut mesajı

Başkan Eşki, konuşmasında gençlere umut ve mücadele çağrısı yaparak, zor zamanlarda yılmamaları gerektiğini belirtti. Gençlerin geleceğe dair sorumluluk üstlenmesinin önemine dikkat çekti.

Tören geniş katılımla yapıldı

Törene akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sporcular ve davetliler katıldı. Program, eğitim ve toplumsal gelişime katkı sunan kişi ve kurumlara verilen ödüllerle sona erdi.