Son Mühür- Instagram hikayesinde yayımlanan fotoğraf, milyonlarca takipçi arasında geniş yankı uyandırdı. X (eski adıyla Twitter) kullanıcıları, Martin’in bu hamlesini “flörtöz bir dönem” olarak yorumladı. Bir kullanıcı, “Ricky Martin bile sosyal medyanın dikkat çekme dopamininden kaçamıyor” ifadelerini kullanırken, bir diğeri “Bu sosyal medya ilgisi yetişkin erkekleri bile kontrol altına alıyor” değerlendirmesinde bulundu.

OnlyFans ihtimali konuşuldu

Bazı hayranlar, Ricky Martin’in ilerleyen dönemde OnlyFans hesabı açıp açmayacağını merak ettiklerini dile getirdi. Öte yandan pek çok takipçi, sanatçının hâlâ çok çekici göründüğünü vurguladı.

Fit görünümünün sırrı

Ricky Martin’in formda kalmasının ardında ise disiplinli bir yaşam tarzı bulunuyor. Ünlü şarkıcı, yıllardır vejetaryen beslenme düzeni uyguluyor. Bunun yanı sıra nefes çalışmasına odaklanan pasif yoga pratiğiyle de sağlıklı yaşamını destekliyor.

59 milyon takipçisi var

59 milyon sosyal medya takipçisine sahip olan Martin’in paylaşımları, her defasında dünya çapında ses getiriyor.