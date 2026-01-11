Son Mühür/ Beste Temel- Bornova Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri, minik elleri bu kez geleneksel sanatlarla buluşturdu. Aile katılımıyla gerçekleştirilen özel atölye programları kapsamında düzenlenen dokuma etkinliği, çocukların hayal güçlerini ilmik ilmik tezgâhlara işlemesine olanak tanıdı. Eğitim temelli bu özel çalışma sayesinde minikler, el becerilerini geliştirirken kültürel bir miras olan dokumacılık sanatıyla ilk kez tanışmanın heyecanını yaşadı.

Renkli iplerle gelişen hayal gücü ve güçlü bağlar

Atölye ortamında renkli yünlerin ve basit dokuma mekanizmalarının başına geçen çocuklar, ebeveynlerinin rehberliğinde kendi kilimlerini dokumaya başladılar. Sadece bir el sanatı öğretisi olmayan bu süreçte çocuklar, motor fonksiyonlarını geliştirirken aynı zamanda odaklanma ve estetik yaratıcılık konularında da önemli kazanımlar elde etti. Ebeveynlerin sürece dahil olmasıyla birlikte etkinlik, aile içi iletişimi ve çocuklarla kurulan bağı güçlendiren, üretim odaklı ve keyif dolu bir paylaşım platformuna dönüştü.

Dokuz farklı mahallede erken çocukluk dönemi eğitimi

Belediyenin sosyal hizmet ağının önemli bir parçası olan bu merkezler; Naldöken'den Doğanlar'a, Altındağ'dan Pınarbaşı'na kadar toplam 9 farklı mahallede 3-6 yaş arası çocuklara kapılarını açıyor. Haftanın iki günü yarımşar günlük seanslar şeklinde uygulanan programlar, tamamen ücretsiz olarak Bornovalı ailelerin hizmetine sunuluyor. Uzman eğitmen kadrosu tarafından yönetilen merkezlerde, çocukların hem pedagojik gelişimleri destekleniyor hem de oyun yoluyla öğrenme süreçleri en verimli şekilde yürütülüyor.

Başkan Ömer Eşki: "Geleceği üreterek inşa ediyoruz"

Atölye çalışmalarının çocuk gelişimindeki çok yönlü önemine dikkat çeken Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, üreten ve paylaşan bir nesil hedeflediklerini vurguladı. Erken yaşlarda sanatla ve üretimle kurulan bağın çocukların mutluluğuna doğrudan etki ettiğini belirten Başkan Eşki, "Amacımız, çocuklarımızı sadece eğitmek değil, onları aileleriyle birlikte üretimin doğal bir bileşeni haline getirmek. Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezlerimizde kurduğumuz bu yapı ile mutlu ve özgüveni yüksek bireyler yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz," ifadeleriyle projenin vizyonunu paylaştı.