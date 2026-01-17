Edinilen bilgilere göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce kaçak moloz dökümü yaptığı tespit edilen ve “dur” ihtarına uymayarak kaçtığı belirlenen 35 BAZ 439 plakalı aracı uygulama noktasında durdurdu. Araçta bulunan sürücüden ehliyet ve kimlik ibraz etmesi istendi.

Kimlik vermedi, araçtan inmedi

Polis ekiplerinin talebine olumsuz yanıt veren sürücü, araçtan inmeyi reddetti. Ekiplerin müdahalesine rağmen sürücünün uzun süre araç içinde kalmakta ısrar ettiği bildirildi.

O anları cep telefonuyla kaydetti

Sürücü, polis ekiplerinin kendisini araçtan indirmeye çalıştığı anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde sürücünün, “Zorla beni aracımdan indirmeye çalışıyor. Ben burada işimi yapmaya çalışıyorum” dediği, polis memurunun ise “Ehliyetin olmadığını söylüyorsun, lütfen iner misin aşağı, kimlik vermiyorsun polise” ifadelerini kullandığı duyuldu.

Ehliyetsiz ve çevre suçundan kayıtlı çıktı

Ekiplerin yaptığı sorgulamada sürücünün ehliyetsiz araç kullandığı, daha önce çevre kirliliğine yol açacak şekilde kaçak moloz döktüğü ve güvenlik güçlerinin ikazlarına uymadığı tespit edildi. Sürücü hakkında ilgili mevzuat kapsamında yasal işlem başlatıldı.