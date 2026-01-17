Eğitim yayıncılığı ve dağıtımı alanında uzun süredir faaliyet gösteren Ege Basım Yayın Dağıtım ile ÜçDörtBeş Allstar arasındaki iş birliği, düzenlenen lansman programıyla açıklandı. Etkinlikte, iş birliğinin yalnızca ticari bir ortaklık değil, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir çözüm modeli üzerine kurulduğu vurgulandı.

“Çözüm ortaklığı” modeli öne çıktı

Lansmanda yapılan açıklamalarda, Ege Basım Yayın Dağıtım’ın eğitim kurumlarıyla kurduğu ilişkilerin satış odaklı değil, kalıcı iş birliklerine dayandığı ifade edildi. Bir öğrencinin edindiği her kaynağın eğitim yolculuğunda önemli bir rol üstlendiği belirtilerek, bu sorumluluk bilinciyle hareket edildiği kaydedildi.

Hedef nitelikli dijital çözümler

Binden fazla eğitim kurumuna hizmet veren ÜçDörtBeş Allstar ile kurulan ortaklık sayesinde, dijital dönüşümün eğitim alanındaki etkisinin artırılması hedeflendi. İş birliği kapsamında, nitelikli içeriğin doğru kurumlara, doğru zamanda ve doğru yöntemlerle ulaştırılması temel ilke olarak belirlendi.

Sektör temsilcileri buluştu

Lansman programına sektörün önde gelen yayınevleri ve eğitim paydaşları katıldı. Katılımcılar, iş birliğinin kapsamı ve yol haritasına ilişkin bilgileri doğrudan yetkililerden aldı. Programda ÜçDörtBeş Allstar tarafından gerçekleştirilen sunumda, markanın dijital altyapısı, yenilikçi yüzü ve eğitim süreçlerine entegre edilen dijital içerikler tanıtıldı. Sunumda, dijital çözümlerin eğitim kurumlarının ihtiyaçlarına göre yapılandırıldığı aktarıldı.

“Tedarikçi değil, çözüm ortağı” vurgusu

Ege Basım Yayın Dağıtım yetkilileri, devlet okulları, özel eğitim kurumları ve kurs merkezlerine yalnızca ürün sağlayan bir yapı olarak değil, çözüm ortağı kimliğiyle hizmet vermeyi sürdüreceklerini ifade etti. Yetkililer, bu iş birliğinin eğitim ekosisteminde dijital dönüşüm sürecine katkı sunacak önemli bir adım olduğunu belirtti.