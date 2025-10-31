Son Mühür- Yarışmacının karşısına çıkan final sorusu, Türk spor tarihine dair bilgi gerektiriyordu. Soru şu şekildeydi: “Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?” Şıklarda ise Zeki Rıza Sporel, Faruk Ilgaz, Ziya Songülen ve Şükrü Saracoğlu isimleri yer aldı.

“Riske giremeyeceğim bir soru”

Soruyu dikkatle dinleyen yarışmacı, kararsız kaldı. “Bu konu benim alanımın dışında, riske giremeyeceğim bir soru.” diyerek tahminde bulunmak yerine çekilme kararı aldı.

500 bin TL’lik ödülle yarışmadan ayrıldı

Yarışmacı, risk almadan yarışmadan 500 bin TL kazançla ayrıldı. Stüdyodaki seyirciler bu kararı alkışlarla destekledi. Yarışmacı ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Bu noktaya kadar gelmek bile benim için büyük bir mutluluk.”

Doğru yanıt

Programın sonunda açıklanan doğru cevap ise C şıkkı: Ziya Songülen oldu. Böylece yarışmanın son sorusu, hem futbol tutkunlarının hem de izleyicilerin hafızasında yer eden anlardan biri haline geldi.

Program izleyicileri ekran başına kilitledi

ATV’nin uzun yıllardır devam eden bilgi yarışması, her Perşembe ve Pazar akşamı olduğu gibi yine yüksek izlenme oranlarıyla sosyal medyada gündem olmayı başardı. Yarışmacının 1 milyon TL’lik soruya ulaşması, gecenin en çok konuşulan televizyon anları arasında yer aldı.