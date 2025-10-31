Son Mühür- Ünlü YouTuber ve şarkıcı Reynmen’in yaptığı itiraf magazin gündemini adeta karıştırdı. Daha önce Cem Yılmaz’la anne tarafından akraba olduğunu açıklayan Reynmen, şimdi de şarkıcı Mert Demir’le arasında kan bağı bulunduğunu söyledi.

"Babamın kuzeni, Mert Demir’in annesi"

Reynmen, katıldığı Efe Show programında yaptığı açıklamada, Mert Demir’in annesi Emine Hanım ile babasının öz kuzen olduğunu dile getirdi. Bu bilgiye göre Reynmen ile Mert Demir ikinci dereceden kuzen çıkıyor.

Cem Yılmaz’la akrabalığı biliniyordu

Reynmen’in, daha önce yaptığı bir paylaşımda “Annemin kuzeni Cem Yılmaz” sözleriyle duyurduğu akrabalık ilişkisi yeniden gündeme geldi. Bu bağ, ünlü komedyen ile Reynmen arasındaki aile bağını kamuoyuna açıklığa kavuşturmuştu.

Serenay Sarıkaya iki akrabayla anıldı

Magazin dünyasında dikkat çeken bir diğer detay ise Serenay Sarıkaya’nın adıyla bu akrabalık zincirinin kesişmesi oldu.

Sarıkaya’nın bir dönem birlikte olduğu Cem Yılmaz’ın, şu anda sevgilisi olan Mert Demir’le Reynmen üzerinden akraba çıkması, sosyal medyada büyük şaşkınlık yarattı.