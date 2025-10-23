Son Mühür- “The Kardashians” adlı reality şovunun yeni sezonunda konuşan Kim Kardashian, 45 yaşında yaptırdığı rutin beyin MR’ı sırasında doktorların küçük bir anevrizma bulduğunu söyledi. Haberi ilk duyduğunda büyük bir şok yaşadığını dile getiren Kardashian, bu anları “hayatımın en korkutucu anlarından biri” sözleriyle anlattı.

“Doktorlar stres kaynaklı dedi”

Ünlü isim, doktorların rahatsızlığın nedenini “aşırı stres” olarak yorumladığını belirtti. Eski eşi, rapçi Kanye West ile yaşadığı yıpratıcı boşanma sürecine dikkat çeken Kardashian, “Neden böyle bir şey benim başıma geldi bilmiyorum” diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Anevrizma nedir?

Anevrizma, damar duvarında baloncuk şeklinde oluşan genişleme olarak tanımlanıyor. Bu baloncuk patladığında beyin kanamasına neden olabiliyor ve hayati tehlike yaratabiliyor. Uzmanlara göre küçük anevrizmalar genellikle belirti vermiyor, ancak düzenli kontrollerle takip edilmezse risk oluşturabiliyor.

Kardashian’ın sağlık geçmişi

Kim Kardashian daha önce de çeşitli sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Uzun yıllardır sedef hastalığı ve sedef romatizmasıyla mücadele eden ünlü isim, 2022’de Met Gala hazırlıkları sırasında hızlı kilo kaybı nedeniyle hastalığının yeniden alevlendiğini açıklamıştı.

Zorlu hamilelik süreci

Kardashian, 2015 yılındaki hamileliği sırasında “plasenta akreta” adı verilen ciddi bir gebelik komplikasyonu yaşamış, doğumda yoğun kan kaybı geçirmişti. O dönem yaptığı açıklamada, bu sürecin hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendisini çok zorladığını belirtmişti.

Sağlık durumuna dair son açıklama

Kardashian, son sağlık kontrolünden sonra durumunun stabil olduğunu, doktorların sürekli takip önerdiğini söyledi. Ünlü isim, “Şu anda daha sakin bir yaşam tarzına geçmeye çalışıyorum. Sağlık her şeyden önemli” ifadelerini kullandı.