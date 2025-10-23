Son Mühür/Merve Turan- YouTube’da geniş bir izleyici kitlesine sahip olan talk show programı Çimen Show, geçtiğimiz günlerde beşinci sezonunu noktaladı. Programın sunucuları Cem İşçiler ve Fazlı Polat, yeni sezonda bölümlerin yayınlanmayacağını duyurarak izleyicilerine veda etti.

İzleyiciler finali merak ediyordu

Çimen Show’un yeni sezona başlamaması, sosyal medya ve YouTube üzerinden takipçileri tarafından yoğun şekilde merak ediliyordu. Programın yapım ekibinden gelen açıklamaya göre, sunucuların enerjisi ve motivasyonu yeni sezonu sürdürmeye yeterli olmadı. Bu karar doğrultusunda, beş sezon boyunca hem YouTube platformunda hem de salon etkinliklerinde gösterilen program sonlandırılmış oldu.

Cem İşçiler ve Fazlı Polat’tan açıklama

Programın finali hakkında açıklama yapan İşçiler ve Polat, detaylara girmeden izleyicilere kısa bir mesaj iletti:

"Sevgili Çimen Show izleyicileri, sizleri beklettiğimiz için özür dileriz. Bu sezon, Çimen Show’u son kez yaparak veda etmeyi planladık; ancak enerjimiz yeni sezona başlamaya yetmedi. Birlikte büyüdük ve yıllar içinde büyük bir aile olduk. Yanımızda olduğunuz ve bize destek verdiğiniz için teşekkür ederiz. Hayatınızdan kahkahalar eksik olmasın."

YouTube’da ve etkinliklerde izleyiciyle buluştu

Çimen Show, yayınlandığı beş sezon boyunca hem YouTube’da milyonlarca izleyiciye ulaştı hem de farklı salon etkinliklerinde izleyicileriyle buluştu. Programın finaliyle birlikte, platformdaki uzun soluklu komedi serüveni de noktalanmış oldu.