Son Mühür - Yedi yıllık hukuk eğitimini tamamladıktan sonra California barosuna başvuran Kim Kardashian, sınav öncesinde yaşadığı zorlu süreci ilk kez anlattı. Ünlü isim, sınavda başarısız olmasına rağmen “yeniden denemekte kararlıyım” diyerek hedefinden vazgeçmediğini ifade etti.

45 yaşındaki reality show yıldızı Kim Kardashian, uzun süredir hazırlandığı California baro sınavına geçtiğimiz haftalarda girdi ancak başarı sağlayamadı. Aylar önce sınavı geçemediği ortaya çıkan Kardashian, buna rağmen mesleki hedefinden vazgeçmediğini ve sınava yeniden gireceğini açıkladı.

Vlog yayınladı

Kardashian, sınava hazırlanırken geçirdiği iki haftalık yoğun süreci sosyal medya hesabından paylaştığı dokuz dakikalık vlog ile takipçilerine aktardı. Bu dönemde tüm işlerini bir kenara bırakarak yalnızca derslerine yoğunlaştığını söyleyen ünlü isim, videoda makyajsız halde yatağında ağladığı duygusal anlarla dikkat çekti. Uzun bir çalışma gününün ardından gözyaşlarına hâkim olamayan Kardashian, hukuk yolculuğunda karşılaştığı zorlukları samimiyetle dile getirdi.

Belinde sorun çıktı