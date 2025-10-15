Son Mühür- Siyasal yorumcu ve Trending Politics'in kurucusu Collin Rugg, Başkan Trump'un Beyaz Saray'da gazetecilerle sohbetinde satır arasında kalan dikkat çekici bir açıklamayı gündeme taşıdı.

Trump: Çok zengin bir beyefendi...

Rugg'ın altını çizerek gündeme taşıdığı olayda,

Başkan Trump, hükümet kapanması sırasında fonlar tükenirse, ABD askerlerinin maaşlarını ödemek için "çok zengin bir beyefendi"nin teklif sunduğunu söyledi.

Muhabir: "Askerlerin maaşlarını ödeyecek paranız var mı...?"

Trump: "Var... Aslında çok zengin bir kişi olan bir adamım var... Bir bağışçı, harika bir beyefendi ve o dedi ki, 'Eğer askerlerin maaşları için gerekli olan herhangi bir para, eksiklik olursa, ben öderim,' yani o ödeyecek."



O kişi Elon Musk mı?



Rugg'ın paylaşımın ardından Trump'ın bahsettiği ''Çok zengin beyefendi'' kim olabilir sorusu sosyal medyada merak konusu oldu.

Federal hükümetin kapanması nedeniyle ABD askerlerinin maaşları için gereken miktarın iki haftalık sürede 6.6 milyar doları bulduğu ve bu rakamın aylık 15 milyar dolar civarında bir rakam olacağı öğrenildi.

Sosyal medya kullanıcıları bu rakamı ödeyebilecek isim olarak genellikle Elon Musk ismini öne çıkardı.

Collin Rugg'ın da Elon Musk'a çok yakın biri isim olması iddiaları güçlendirdi.



Musk, Trump'ın ikinci başkanlık seçimi öncesi verdiği destekle dikkati çekmiş, kısa süren bakanlık görevi sonrası ikili arasında soğuk rüzgarlar estiren yeni vergi yasası nedeniyle görevinden ayrılmıştı.

Üçüncü bir parti kurma hazırlığı içine giren Elon Musk'ın, Trump'ı cezaevinde şüpheli şekilde ölen Jeffrey Epstein'le yakınlığını ima eden açıklamaları ikili arasında gerilime neden olmuştu.