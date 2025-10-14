Son Mühür - Amazon’un işe almayı planladığı yeni çalışanlar, depo, lojistik ve teslimat birimlerinde görev alacak. Şirket, tam ve yarı zamanlı personeline saatlik ortalama 23 dolar maaşla birlikte çeşitli yan haklar sunarken, sezonluk çalışanların saatlik kazancının 19 doların üzerinde olacağını açıkladı.

Veri analiz şirketi Adobe Analytics’e göre, bu yıl ABD’de çevrimiçi tatil harcamalarındaki artış hızı yavaşlayacak. Ancak rapor, e-ticaret satışlarının genel perakende satışlara kıyasla büyümesini sürdüreceğini ortaya koyuyor.

Uzmanlara göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’den yapılan ithalata getirdiği yeni gümrük tarifelerinin tatil dönemi satışlarını ciddi biçimde etkilemesi beklenmiyor. Çoğu perakendeci, sezon öncesinde ihtiyaç duyulan ürün stoklarını ülke içinde önceden depolamış durumda.

Amazon'dan yeni hamle

CNBC-e’nin haberine göre Amazon, her yıl tatil dönemlerinde istihdam ettiği yüz binlerce geçici çalışanın, teslimat sürelerinin kısalması ve müşteri memnuniyetinin artmasında önemli katkı sağladığını belirtiyor. Şirket, bu yıl da yoğun sipariş dönemine erken hazırlık yaparak olası operasyonel aksamaların önüne geçmeyi amaçlıyor.