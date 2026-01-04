Son Mühür - CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika’nın Venezuela saldırısı üzerine yaptığı değerlendirmede, “Emperyalistler; 100 yıl sonra ülkemizin ve bölgemizin kapısına yine dayanmışlardır” dedi.

ABD’nın Venezuela saldırısı ve ardından düzenlediği aksiyon filmlerini aratmayan operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu eşi ile birlikte kaçırması tüm dünyada tepkilerle karşılanırken, CHP’nin eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da önemli bir açıklama yaptı. X hesabından açıklamayı yapan Kılıçdaroğlu, Türkiye için yaklaşan tehlikeye dikkat çekerek, “ Dostlarım, sizlere savaş tamtamları çalmak istemiyorum; ancak yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Maalesef bu yeni düzen; bilim, kültür, teknoloji ve sanat ile değil, savaşlar ve değişen sınırlar ile geliyor. ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı’nı, bütün uluslararası hukuku yok sayarak ve bunu yaparken de Venezuela halkının onurunu ayaklar altına alarak, ülkesinden askeri bir operasyon ile kaçırması, emperyalizmin en tehlikeli yüzüdür. Emperyalizm; dün Irak’ta, Libya’da ve Ortadoğu’da, bugün ise Venezuela’da gerçek yüzünü göstermiştir. Hiçbir ülkenin kaderi, Washington’un enerji parametrelerine göre çizilemez. ABD’nin bu operasyonu neden yaptığı bellidir; ama bizi daha çok ilgilendiren durum ise bir adım ötesidir.

"Emperyalistler ülkemizin ve bölgemizin kapısına dayandı"

Emperyalistler; kuzeyimizde Gürcistan’da, güneyimizde Ürdün’de, batımızda Bulgaristan ve Yunanistan’da, doğumuzda Irak ve Suriye’de, Akdeniz’de, Güney Kıbrıs’ta kurdukları askeri üsler ve açık denizlere konuşlandırdıkları savaş filoları ve Ortadoğu’daki işbirlikçileri ile, 100 yıl sonra ülkemizin ve bölgemizin kapısına yine dayanmışlardır. 100 yıl önce yedi düvel kapımıza dayanmışken, birbirimize verdiğimiz sözü en derinden hatırlama vaktidir. 783.000 km² vatan toprağında; inancına ve kimliğine saygı duyduğumuz ve vatandaşlık bağı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne bağlı olan bütün yurttaşlarımızın YEGANE devleti, Türkiye Cumhuriyeti’dir”

Kılıçdaroğlu’ndan ‘sömürgeci güçler’ tespiti

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü, “Kardeşlerim; sömürgeci güçler, kapınıza demokrasi, özgürlük, bağımsızlık ve refah içinde bir hayat getirmek için gelmezler. Canınıza ve malınıza kastetmek, kaynaklarınızı ellerine geçirmek, tarihsel intikamlarını almak, çocuklarınızı ve gençlerinizi kendilerine köle yapmak için gelirler. Onlar, sizin hangi inançtan ve hangi milletten olduğunuza bakmaz. Onlar doymazlar ve doymak bilmezler. Zaman; milli kardeşlik zırhımızı giyme, birbirimize her zamankinden daha fazla bağlanma zamanıdır”