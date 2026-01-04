Son Mühür - Amerika’nın düzenlediği operasyonda eşi ile birlikte yakalanan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun giydiği eşofman takımı kısa sürede rekor satış düzeyine ulaştı!

ABD'nin aksiyon filmlerindeki sahneleri aratmayan bir operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’i kaçırıp, askeri gemi ile New York’a getirmişti. Amerika tarafından servis edilen fotoğraflarda Maduro'nun üzerinde görülen eşofman takımının satışları ise kısa sürede rekor seviyeye ulaştığı bildirildi.

Dünyaca ünlü markaya ait eşofman takımı satış rekoru kırdı

ABD Başkanı Donald Trump, dün yerel saatle 02.00 sıralarında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini açıklamış, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını ifade etmişti. Amerika Başkanı Trump'ın sosyal medya hesabından paylaştığı Maduro'ya ait ilk fotoğraflardaki detaylar herkes tarafından en ince detayına kadar incelenirken, Maduro'nun yakalandığı sırada giydiği dünya ünlü bir markaya ait eşofman takımı gözlerden kaçmadı. Amerika'da o markaya ait eşofman takımı rekor satış düzeyine ulaştı. Eşofmanı satış yapan bir e-ticaret sitesinin, "Amerika'ya hoş geldiniz. Maalesef, "Vatansever Mavisi" RTX tişörtümüz bahara kadar gönderilmeyecek. Ancak ön sipariş verebilirsiniz!" notu ise dikkat çekti.