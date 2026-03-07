Son Mühür / Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kadınların istihdamdaki payını artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyor. Şehrin ulaşım yükünü sırtlayan ESHOT Genel Müdürlüğü, bünyesine kattığı yeni kadın şoförlerle hem güvenli ulaşım ağını güçlendiriyor hem de mesleklerin cinsiyeti olmadığını kanıtlıyor. Türkiye’de en fazla kadın şoför istihdam eden kamu kurumu unvanını taşıyan belediye, Avrupa ve dünya ölçeğinde de örnek bir model sergiliyor.

Dördüz annesinin azmi traktörden otobüse uzandı

ESHOT bünyesinde göreve başlayan 51 yaşındaki dördüz annesi Zerrin Tuncay Karadavut, çocukluk hayalini gerçeğe dönüştüren isimlerden biri. Manisa’da geçen çocukluk yıllarında araçlara duyduğu ilgiyi anlatan Karadavut, “Henüz 9 yaşındayken traktör kullanmayı öğrendim. Babamın arabasını çok severdim, gizli gizli kullanırdım. Amcamın kamyonunu da kullandım. Aslında çocukluğumdan beri bu mesleğe gönül vermiştim” sözleriyle mesleğine olan tutkusunu dile getirdi.

Dördüz çocukları Kumsal Nazik, Doruk, Kayra ve Ömer’in bakımı için bir süre iş hayatına ara veren, ardından geçimini sağlamak için seyyar köftecilik yapan Karadavut, ESHOT’taki serüvenini şu cümlelerle aktardı: “Mahalleden bir tanıdığımız ESHOT’ta şoför alımı olduğunu söyledi. Başvurdum. 4 ay sonra kabul edildiğimi öğrendim. Eğitimlere katıldım ve ardından otobüs şoförü olarak göreve başladım. Direksiyon başına geçtiğimde çocuklarım daha üç yaşındaydı.”

“Hayal ettiğim birçok şeyi gerçekleştirdim”

Mesleğini büyük bir özveriyle icra eden Karadavut, direksiyon başındaki ruh halini ve motivasyonunu ise şu sözlerle özetledi: “Çocuklarımı düşünürken bazen gülüyorum. Yolcular bunu fark edip garipsiyor ama ben o an onları düşünüyorum. Çocuklarıma ‘Kadınlar yapamaz’ algısını kıracak bir yaşam mücadelesi bırakmak istiyorum. Kadınlar çok şey yapabilir. Hayatım boyunca hiç ‘ben yapamam’ demedim. Zor olur ama yaparım dedim. Hayal ettiğim birçok şeyi gerçekleştirdim. Dimdik ayakta durdum.”

50 metre yükseklikten gelen müjdeli telefon

Bir diğer başarı hikayesi ise kule vinç operatörlüğünden otobüs şoförlüğüne geçen 45 yaşındaki Melek Çakar’a ait. İzmir’deki başvurusu sonrası umudunu kesip Adıyaman’da vinç operatörlüğü yapmaya başlayan Çakar’ın hayatı, yükseklerdeyken aldığı bir telefonla değişti. O anı paylaşan Çakar, “Başvuru yaptıktan sonra 6 ay bekledim. Artık umudumu kesmiştim. Adıyaman’daydım ve kule vinç kullanıyordum. Yaklaşık 50 metrenin üzerindeyken ESHOT’tan aradılar. Başvurumu değerlendirdiklerini ve beni beklediklerini söylediler. O kadar sevindim ki… O an ‘Allah’ım sana bu kadar yakın olmamı mı bekliyordun’ dedim” ifadelerini kullandı.

İzmir’e dönerek işbaşı yapan Çakar, hem çocuklarının yanında olmanın hem de sevdiği işi yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Yolcuların desteğinden duyduğu memnuniyeti belirten Çakar, “Yolcularımız ‘Ne güzel sürüyorsunuz ne kadar güler yüzlüsünüz. Sizi gördükçe gurur duyuyoruz. Mustafa Kemal’in kızları bunlar’ diyor. Bu sözler bizi daha da motive ediyor” dedi.

"Birçok insanın canı bize emanet”

Özellikle 18 metrelik körüklü otobüsleri kullanmanın büyük bir dikkat gerektirdiğini vurgulayan Melek Çakar, kadınlara cesaret vererek şunları söyledi: “Ben bu işi istiyordum ve bunun için uğraştım. Kadınlar ‘Ben yapabilirim’ diyorsa gerçekten yapıyor. Bizimle yola çıkıp kazanamayan arkadaşlarıma da sesleniyorum; pes etmeyin. Gücünüzün farkında olun ve tekrar başvurun. Gerçekten zor bir meslek. Bütün gün trafikteyiz. Birçok insanın canı bize emanet. Ani bir durumda frene bastığımızda bile kimsenin burnu kanamasın diye büyük hassasiyet gösteriyoruz. Yolcularımızdan ve diğer sürücülerden de bu stresin farkında olmalarını ve bize destek olmalarını istiyoruz. Eğer bu koltuktaysam, demek ki bu işi başarabiliyorum. Bu direksiyona oturabilmek için ciddi eğitimlerden geçtik. Özveriyle ve dikkatle görevimizi yapıyoruz.”