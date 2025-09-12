Son Mühür- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenmişti. Özel, “CHP’nin yargı eliyle dizayn edilmesine karşı en önemli güvencenin kendisinin olduğunu açıklaması çok kıymetli olur. Bu darbe girişimlerine karşı en önemli güvence kendisidir” ifadelerini kullanmıştı.

Ofis çıkışında sessiz kaldı

Bugün Ankara’daki çalışma ofisinden çıkan Kılıçdaroğlu, gazetecilerin Özel’in çağrısını hatırlatması üzerine herhangi bir yanıt vermedi.

Gülümseyerek araca bindi

Soruları yanıtsız bırakan Kılıçdaroğlu, yalnızca gülümseyerek kendisini bekleyen araca bindi. Böylece Özgür Özel’in gündem yaratan çağrısına karşı sessiz kalmayı tercih etti.