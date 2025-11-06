Son Mühür - CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin önceki liderlerinden Bülent Ecevit’in kabrini ziyaret etti. Ecevit’i “dürüst bir devlet adamı” sözleriyle anan Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı, sosyal medyada yoğun yorum aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Siyaseti zenginleşme aracı olarak değil; millete ve devlete hizmet etmenin yolu olarak görmüş ve ülkemize hem örnek bir siyasetçi hem de dürüst bir devlet adamı olarak sayısız hizmetleri olmuş, Kıbrıs kahramanı, rahmetli Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Bülent Ecevit'i vefatının yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun"

Eleştirilerin hedefi oldu

Kılıçdaroğlu, paylaşımında Ecevit’in kabrinin başında çekilmiş bir fotoğrafa da yer verdi. CHP’de süren kurultay tartışmaları ve “mutlak butlan” davası gündemindeyken yapılan bu paylaşım, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kılıçdaroğlu’nun gönderisine, "Keşke onun hassasiyetlerini örnek alsaydın", "Her yerde böyle tek başınıza kalacaksınız", “Ecevit’in duyarlılığını örnek alsaydın”, gibi yorumlar yapıldı.