Kandilli’nin geliştirdiği yeni erken uyarı sistemi, şu anda yaklaşık 2 bin abonenin yer aldığı bir grup üzerinde test ediliyor.

“Sındırgı depreminde sistem mükemmel şekilde çalıştı. İstanbul, merkez üssüne 210 kilometre uzakta olmasına rağmen, sarsıntı hissedilmeden 37 saniye önce uyarı gönderildi”

Sistemin tamamen devreye alınmasıyla birlikte, kamu kurumları ve vatandaşların deprem öncesinde birkaç saniyelik hayati önlem alma imkânı elde edeceği belirtildi.

“Amacımız, istasyon ağını genişleterek ve altyapıyı yenileyerek sistemi tüm Türkiye’de etkin biçimde çalışır hale getirmek.”

Özel, “Bu sistemler gerçek zamanlı çalışmasa da, 9 aya kadar olan dönemde meydana gelen mikro depremleri geriye dönük olarak analiz etmemizi sağlıyor” bilgisini paylaştı.

Büyük bir tsunami olur mu?

Özel, Türkiye’nin 8 bin 300 kilometrelik kıyı şeridi boyunca tsunami erken uyarı sistemi kurulum çalışmalarının devam ettiğini söyledi. “Marmara kapalı bir havza olduğu için büyük dalgalar beklemiyoruz. Ancak 30 santimetrelik bir su yükselmesi bile hasar yaratabilir” diyen Özel, Tekirdağ kıyılarında da tsunami riski ve su baskını haritaları üzerine çalışmalar yapıldığını belirtti.

Ganos Fayı uyarısı

Prof. Dr. Özel, Marmara’nın batı kesiminde yer alan Ganos Fayı’yla ilgili dikkat çekici uyarılarda bulundu:

“Ganos Fayı, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun en batı ucundaki en kritik segmentlerden biridir. 1912’de büyük bir deprem üretti. Kısa vadede yeniden kırılma potansiyeli düşük görünse de, Şarköy, Mürefte, Ganos ve Gaziköy doğrudan etkilenebilir.”