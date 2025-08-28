Rusya’nın gece boyunca Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği saldırıda bilanço ağırlaştı. Kiev Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkachenko, yapılan açıklamada saldırıların insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle gerçekleştirildiğini belirtti.

Ölü sayısı 18’e yükseldi

Tkachenko, saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 18’e çıktığını bildirdi. Ölenler arasında 4 çocuğun da bulunduğu ifade edildi. Kentte arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

“Halkımız büyük bir saldırının sonuçlarıyla mücadele ediyor”

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de konuya ilişkin açıklamada bulundu. Zelenskiy, “Şu anda halkımız Rusya’nın büyük çaplı terör saldırılarından birinin sonuçlarıyla başa çıkmaya çalışıyor” dedi.

Çalışmalar sürüyor

Ukraynalı yetkililer, yıkıntılar altında kalanlara ulaşmak için çalışmaların devam ettiğini, bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu. Saldırının ardından Kiev’de birçok binada hasar oluştuğu ve altyapının da zarar gördüğü bildirildi.