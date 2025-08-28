Son Mühür- İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye yönelik saldırılarında ölü sayısı 62 bin 895’e, yaralı sayısı ise 158 bin 927’ye ulaştı. Bombardımanların yanı sıra insani yardımın engellenmesi, bölgede açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını da artırıyor. Sağlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre, açlık nedeniyle yaşamını yitirenler arasında 119 çocuk bulunuyor; toplam can kaybı bu kapsamda 313 olarak kaydedildi.

Batı medyasında tartışmalı tutum

Gazze’de yaşanan insani krize rağmen Batı medyasında İsrail’e yönelik eleştiriler sınırlı kalıyor. Kanada’nın önde gelen yayın kuruluşlarından CTV News, yayımladığı bir haberde "soykırım" ifadesini kullanmasının ardından İsrail’den özür dilemek zorunda kaldı. Canlı yayında özür metnini okuyan sunucu, “'Soykırım' ve 'Filistin halkını aç bırakmaya devam etmek' ifadelerini Birleşmiş Milletler kaynaklarına dayandırmadan kullandık. Bu hatadan dolayı üzgünüz ve özür dileriz.” ifadelerini kullandı.

Gazze’de insani kriz derinleşiyor

Saldırılar devam ederken, bombardıman altındaki bölgelerde siviller hayatını kaybetmeye devam ediyor. Gıda ve insani yardım girişlerinin engellenmesi, açlık krizini daha da derinleştiriyor. Uluslararası toplum ve insan hakları örgütleri, Gazze’de yaşanan insani trajediye dikkat çekerek yardım çağrısında bulunuyor.