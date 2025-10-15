Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi, Kıbrıs sorununa yönelik yeni siyasi vizyonu belirleyen kritik bir adım atarak, "Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm" konulu karar önerisini oy çokluğuyla kabul etti. Bu kararla birlikte, yıllardır süregelen müzakere sürecinde federasyon temelli çözüm arayışları yerine, adadaki mevcut gerçekliklere dayalı, egemen eşitliğe sahip iki ayrı devletin varlığını öngören bir yol haritası resmen benimsenmiş oldu.

Oylama süreci ve siyasi destek

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda, daha önce ilgili komiteden geçirilmiş olan söz konusu karar önerisi için yapılan oylama, Kıbrıs Türk siyasi hayatında önemli bir dönüm noktası olarak kaydedildi. İktidarı oluşturan Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) milletvekillerinin yanı sıra Lefkoşa Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu'nun da desteklediği öneri, toplam 29 "Evet" oyuyla kabul edildi. Bu sayı, iktidar kanadının yeni çözüm siyasetine verdiği güçlü desteği göstermesi açısından dikkat çekicidir.

Ana muhalefetin tavrı ve siyasi tartışmalar

Önerinin Meclis'teki oylama sürecinde, ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri oylamaya katılmayarak mevcut politikaya olan muhalif duruşlarını net bir şekilde ortaya koydu. CTP’nin bu tavrı, Kıbrıs meselesinin çözüm şekline dair ülkedeki siyasi ayrışmayı bir kez daha gözler önüne serdi. Karar metninin Meclis’e sunulmasından oylanmasına kadar geçen süreçte, hem iktidar hem de muhalefet kanadından yapılan açıklamalar, adanın geleceği için farklı vizyonları işaret eden derin tartışmalara sahne oldu. İktidar temsilcileri, Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle federal çözüm modelinin geçerliliğini yitirdiğini savunurken, artık gerçekçi ve sürdürülebilir bir çözümün ancak iki egemen devlet temelinde mümkün olabileceğini uluslararası topluma güçlü bir şekilde duyurmanın zaruretini vurguladı.

Kararın uzun vadeli etkileri ve vizyonu

Kabul edilen bu tarihi karar önerisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dış politikasında ve uluslararası ilişkilerindeki öncelikli hedeflerini belirlemektedir. Karar, federal çözüm arayışlarına dönülmesine karşı net bir duruş sergilerken, Kıbrıs Türk halkının meşru temsilcisi olarak Cumhuriyet Meclisi'nin, "İki Devletli Çözüm" siyasetini kararlılıkla desteklediğini tescillemektedir. Bu yeni siyasi vizyonun temel amaçları arasında, KKTC'ye uygulanan haksız siyasi, ekonomik ve sosyal izolasyonların kaldırılması, uluslararası alanda tanınma ve tanıtım çabalarının hızlandırılması ve iki devletli uzlaşının Kıbrıs'ta kalıcı barışın yegane yolu olduğunun tüm dünyaya anlatılması yer almaktadır.