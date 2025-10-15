Son Mühür - Ankara’nın başkent ilan edilişinin 102. yıl dönümü nedeniyle önceki akşam Kocatepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen resepsiyonda konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, 13 Ekim 1923’te bir milletin küllerinden yeniden doğduğunu vurguladı.

Hakkında başlatılmak istenen “konser” soruşturmasına da dolaylı şekilde atıfta bulunan Yavaş, şunları ifade etti:

“Bir ülkenin gerçek gücü, kurumlarının adil, yöneticilerinin dürüst, yurttaşlarının da özgür olmasıyla ölçülür. Hiçbir hesaplaşmanın, demokrasimizin itibarına gölge düşürmesine razı değiliz. Hiçbir makam, hiçbir imza, hiçbir koltuk; adaletin ve halkın vicdanının üstünde değildir. Demokrasiye inanmak, sadece oy kullanmakla değil; her koşulda doğruyu savunmakla mümkündür. Biz o doğruyu savunmaya devam edeceğiz. Adaletin terazisine güveniyoruz. Milletimizin vicdanına güveniyoruz. Bizim yönümüz hukuk, pusulamız vicdandır.”

Özel'den açıklama

ABB Başkanı Mansur Yavaş CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i TBMM’de ziyaret etti. Özel görüşme sonrası “Mansur Başkan gurur duyduğumuz, örnek bir başkanımız. Hakkında algı operasyonu yürütülüyor. Her geçen gün tükenenler, Mansur Başkan’ın yükselişini hazmedemiyor. Gökçek ailesi kumpas peşinde…’’ şeklinde konuştu.

Gökçek hakkındaki en büyük dosya

Mansur Yavaş, kendisi hakkında soruşturma talep edilen konularla ilgili olarak daha önce Mülkiye müfettişlerinin inceleme yürüttüğünü ve ifadesine başvurulmasına gerek görmediklerini belirterek, şunları söyledi: ‘’Biz Gökçek dönemi ile ilgili bugüne kadar elimizdeki dosyalardan sadece yüzde 10’unu açıkladık. En büyük dosyamızı yakında Savcılığa vereceğiz. Takipsizlik verilen dosyalara da itiraz ettik. 2-3 dosya zaman aşımına uğramak üzere. Çok büyük dosyalar. İfade alınırsa zaman aşımı duracak. Bugüne kadar ifade dahi alınmadı. Biri Seymen biri Teleferik dosyası. Teleferikte ihaleyi alan şahıs AKP il başkan yardımcısı. Kamu zararı 2.4 milyar TL. İfadeye dahi çağırılmadı. Yolsuzluk kaç para olursa çağırıp tutuklayacaksınız acaba? 35 dosya ile ilgili de başvuruyu yaptık.’’