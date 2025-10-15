Son Mühür / Alper Temiz - Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile kamu görevlerinden ihraç edilen emekçilerin sürdürdüğü oturma eylemi İzmir’de 342. haftasına girdi. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı üyeler, ihraçların iptali ve görevlerine iade taleplerini bir kez daha dile getirdi.

Basın açıklamasını Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube üyesi KHK’lı Uğur Tepe okudu. Tepe, “9 yıl geçmesine rağmen hâlâ özel yetkilendirilmiş mahkemelerde sürüncemede bırakılan davaların yarattığı mağduriyete dikkat çekmek, bu hukuksuzlukları kamuoyu nezdinde görünür kılmak amacıyla başlattığımız oturma eylemimizin 342. haftasında yine buradayız” dedi.

“KHK zulmü mücadelemizle son bulacak”

Uğur Tepe, açıklamasında ihraçların haksız ve hukuksuz olduğunu belirterek, sürecin sadece hukuku değil, vicdanı ve ahlakı da zedelediğini söyledi. Tepe, “Masumiyet karinesi çiğnendi, haklarımız elimizden alındı, bir gecede hayatımız alt üst edildi” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Bizler ‘suçları’ düşünmek, konuşmak, örgütlenmek olan çok sayıda arkadaşımız; gece yarıları Resmî Gazete’de yayımlanan listelerle, yalnızca kanaat ve iftiralarla, hiçbir somut delil, hiçbir adil yargılama süreci olmadan görevlerimizden ihraç edildik.

Barış dediğimiz için, parasız, bilimsel, anadilinde eğitim ve kamusal sağlık istediğimiz için, kadına yönelik şiddete, kadın cinayetlerine ve çocuk istismarına son verilsin dediğimiz için ihraç edildik.

Savaşa hayır dediğimiz, emeğimizin sömürülmesine karşı durduğumuz, sendikal hak ve özgürlükler için mücadele ettiğimiz için görevlerimizden uzaklaştırıldık.

Ama biz, onlara en güçlü yanıtı dayanışmamızı büyüterek, örgütlülüğümüzü koruyarak vereceğiz. KHK zulmü mücadelemizle son bulacak ve işimize geri döneceğiz.”

Yürüyüş 17 Ekim’de son bulacak

Tepe, açıklamasında KESK’in bu hafta Türkiye genelinde başlattığı “Adalet, Eşitlik, Demokrasi” yürüyüşüne de değindi.

“Bugün aynı zamanda, bu adaletsizliğe karşı ülkenin dört bir yanında yükselen KESK’in ‘Adalet, Eşitlik, Demokrasi’ yürüyüşünün sesini selamlıyoruz. 13-17 Ekim tarihleri arasında Amed, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Adana, Mersin’den yola çıkan KESK’li KHK’lı arkadaşlarımız Ankara’ya yürüyor. Onuruna, geleceğine, işine, ekmeğine sahip çıkan KHK’li arkadaşlarımızı İzmir’den selamlıyoruz.”

KESK tarafından başlatılan yürüyüşün, 17 Ekim’de Ankara’da yapılacak kitlesel basın açıklamasıyla sona ereceği bildirildi.

“Tüm KHK’lar iptal edilmeli”

Uğur Tepe, açıklamasının sonunda taleplerini sıraladı:

“Tüm KHK’lar iptal edilmelidir

İhraç edilen kamu emekçileri, koşulsuz ve tüm özlük haklarıyla birlikte derhal görevlerine iade edilmelidir.

Dosyalar bağımsız yargıya devredilmeli, adil yargılama hakkı güvence altına alınmalıdır.

Görevlerine dönen kamu emekçilerinin maaş, özlük ve sosyal hak kayıpları eksiksiz telafi edilmelidir.

Bu hukuksuzluklara imza atan tüm yetkililer hesap vermelidir.

KHK rejimi son bulmalı, OHAL’in fiili uzantısı olan tüm uygulamalara derhal son verilmelidir.”

Tepe, sözlerini “KHK zulmü direnişle bitecek! İhraçlar geri alınsın, adalet yerini bulsun! Yaşasın onurlu ve örgütlü mücadelemiz! Yaşasın KESK!” diyerek tamamladı.

9 Yıllık direniş

KHK ile ihraç edilen kamu emekçileri, 2016 yılından bu yana sürdürdükleri eylemlerle haklarını geri istemeye devam ediyor. KESK’e bağlı sendikalar, bugüne kadar Türkiye’nin farklı illerinde yüzlerce kez oturma eylemi ve basın açıklaması düzenledi.