Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde piknik sırasında Kızılırmak’a düşen Bülent Çağman (27) ile onu kurtarmak için suya giren arkadaşı İbrahim Yaktuğ (31) boğularak hayatını kaybetti.

Ayağı kayıp suya düştü

Olay, sabah saatlerinde Bahşılı ilçesi Doğanay Mahallesi kum ocağı yakınında meydana geldi. Arkadaşı İbrahim Yaktuğ ile piknik yapan Bülent Çağman, ayağının kayması sonucu Kızılırmak’a düştü. Yaktuğ, arkadaşını kurtarmak için suya girdi ancak her ikisi de akıntıya kapılarak kayboldu.

Cansız bedenleri bulundu

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis, jandarma ve su altı arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, aramalar dron ve dalgıç dron ile yürütüldü. Su altı ekibi, 8 metre derinlikte Bülent Çağman’ın, ardından da İbrahim Yaktuğ’un cansız bedenini buldu.

Soruşturma başlatıldı

Sudan çıkarılan cenazeler morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.