Türkiye’nin en fazla kestane üretiminin yapıldığı illerden biri olan Aydın’da hasat sezonu tamamlanmak üzere. Kurak geçen sezona rağmen bu yıl hem rekolte hem de ürün kalitesi üreticilerin yüzünü güldürdü.

Dağlarda zamanla yarış

Aydın’ın dağlık bölgelerinde üreticiler, kestaneleri toplamak için adeta zamanla yarışıyor. Yüksekliği 60-70 metreyi bulan ağaçlara tırmanan erkekler, dallardan dökülen kestaneleri toplarken, kadınlar ise yere düşen kestaneleri titizlikle topluyor. “Dökek alanı” olarak adlandırılan bölgelerde olgunlaşan kestaneler, dikenlerinden arındırılarak ihracata hazır hale getiriliyor.

Kuraklığa rağmen yüzler gülüyor

Bu yıl yaşanan kuraklığa rağmen kestane rekoltesi ve kalitesi beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Üreticiler, hem fiyatlardan hem de ürünün kalitesinden memnun olduklarını ifade etti. Hafta içi okula giden çocuklar ise hafta sonları ailelerine destek olarak hasatta görev alıyor.

Deneyimli üreticiler sezonu değerlendiriyor

Yaklaşık 50 yıldır kestane üretimiyle uğraşan Ramazan Tosun, sezonun verimli geçtiğini belirterek, “Sezon çok iyi gidiyor. Allah izin verirse hasadı tamamlıyoruz. Fiyatlar şimdilik normal. Son yağışlar ürünün gelişimini olumlu etkiledi, bereketli bir sezon oluyor” dedi.

Hasat zorlu ama güvenli

Yüksek ağaçlara çıkan kestane çırpıcılarından Galip Tosun, güvenlik önlemlerine dikkat ettiklerini belirterek, “Ağaçlarda kaymamak için lastik ayakkabı giyiyoruz. Zorlu bir iş ama Allah bereket versin, sezonu sağ salim tamamlıyoruz. Kazasız, hatasız bir hasat diliyoruz” ifadelerini kullandı.