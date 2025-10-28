Aydın’ın yüksek kesimlerinde kendiliğinden yetişen alıç meyvesi, sonbahar aylarında dağ köylerinden toplanarak pazarlardaki yerini aldı. Dikenli yapısıyla toplanması güç olan, ancak doğallığı ve sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle bilinen alıç, vatandaşların ilgisini çekiyor.

Efeler ilçesine bağlı Dağeymiri Mahallesi’nin ormanlık alanlarında ve vadi kenarlarında yetişen koyu sarı renkli alıçlar, bölge sakinleri tarafından toplanarak semt pazarlarında satışa sunuluyor.

Doğal antioksidan olarak biliniyor

Eylül ve Ekim aylarında olgunlaşan alıç meyvesi, doğal antioksidan özelliğiyle dikkat çekiyor. Yüksek rakımlı bölgelerde tamamen doğal koşullarda yetişen alıç, su ihtiyacını yalnızca yağmurdan karşılıyor.

Bu özelliğiyle hem çevre dostu bir ürün olarak öne çıkıyor hem de sağlıklı beslenmeye önem veren tüketicilerin tercihi haline geliyor.

“Kışın habercisi” meyve pazarlarda değer görüyor

Pazarcı esnafı Muharrem Ay, alıcın tezgahlarda nadir bulunan bir ürün olduğunu belirterek vatandaşların yoğun ilgisinden memnun olduklarını söyledi.

Ay, “Dağlık bölgelerde kendiliğinden yetişen bu meyve, halk arasında ‘kışın habercisi’ olarak bilinir. Fındık büyüklüğünde, çekirdekli ve hafif ekşimsi tadıyla dikkat çeker. Ancak dikenli ağaçlarda, taşlık ve engebeli arazilerde yetiştiği için toplaması oldukça zahmetlidir. Şu anda kilosunu 100 liradan satıyoruz” dedi.

Şifa kaynağı olarak görülüyor

Doğal ortamda yetişen alıç meyvesinin halk arasında birçok rahatsızlığa iyi geldiğine inanılıyor. Esnaf Ay, “Alıcın kalp sağlığı, solunum rahatsızlıkları, böbrek fonksiyonları ve soğuk algınlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu söyleniyor. Bu yüzden vatandaşlar her yıl bu dönemde özellikle bu meyveyi arıyor” ifadelerini kullandı.

Dağlardan gelen doğal lezzet

Toplanması zor, ancak değeri yüksek olan alıç meyvesi, hem doğallığı hem de sağlık açısından sunduğu faydalarla Aydın’ın sonbahar pazarlarında yerini alarak üretici ile tüketici arasında doğal bir köprü oluşturuyor.