Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Son Mühür Televizyonu'nda Sıcak Bakış programına konuk olan İzmir Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin esnaf seçimleri ile ilgili Tunç Erciyas'ın sorularını yanıtladı.

Kahveciler Odası seçimi tekrar edilecek...

Jale Büyükdemir'in 25 yıllık Başkan İsmail Hakkı Kırdı'yı geride bıraktığı Kahveciler Odası seçimi tekrar edilecek. Kahraman Varol, İsmail Hakkı Kırdı ve Jale Büyükdemir'in başkan adayı olduğu Genel kurulda, pusula hatası seçimi iptal ettirdi. Jale Büyükdemir'in Yönetim kurulu listesi 11 kişi olması gerekirken pusulaya 10 kişi yazılması nedeniyle İlçe Seçim Kurulu seçimi iptal etti. Başkan Bilgin seçim yapılana kadar kayyum atanacağını ve Mart sonuna kadar seçimin tekrar edileceğini vurguladı.

"Seçimlerde herkesin dikkat etmesi gereken unsurlar var, bu işi anadan doğma öğrenmiyorlar yaşanması lazım, bir durum olmuş kendilerine göre üzülmüşlerdir, tekrarlanacak, kayyum odayı seçime hazırlayacak. Seçim tarihi belli olana kadar odayı kayyum yöneticek. Mart sonuna kadar mutlaka olur tek maddelik bir seçim olucak bu. Ben İzmir Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği yöneticisi olarak seçimlere katılıyor, yetişebildiğimiz kadar misafir oluyoruz. Divana da yardımcı oluyoruz. Dün de bir başkanımız değişti Bergama Berberler Odası Başkanı değişti kazanan arkadaşı da tebrik ediyoruz."

Seçimler keyifli geçiyor...

"Biz oda başkanı olarak kavga sevmiyoruz insan kendi bulunduğu yerde neden sıkıntı yaratsın kendine... Benim 28 senelik bir geçmişim var 1998 yönetici olmuşum odanın temel taşlarından birisiyim. Bu herkesin altından kalkabileceği bir şey değil. Herkes yönetici olamaz, işinden feraget etmek lazım, aşından feraget etmek lazım, evinden feraget etmek lazım..."

Berberler 25 Ocak'ta sandık başında...

Seçimde onların hassasiyetini bilerek çıkacağız. İnsanın önünde bir kanun olunca kanunsuz hiçbirşey yapılmıyor. 5362 yasa odanın işleyişini belirlemiş. Demiş ki sen odayı böyle yöneticeksin maddelere göre huzur hakkını alıcaksın, huzur hakkını dağıtacaksın. Seçimden sonra da kanun ve genelgelerle odamızı yönetmeye devam ediceğiz."

4 dönem berber esnafının başkanı...

Bilgin, 4 dönemdir başkan olduğunu, geçmişte ne durumda odayı devraldığından çok şimdi neler yapacağımızın konuşulması gerektiğini ifade etti.

"Geçmişi pek fazla irdelememek lazım üzerinden 16 yıl geçmiş biz bunları aday olduğumuz sene de bir dönem sonrasında da dillendirdik ama geçmişe bakmadan da insan geleceği göremiyor tabii ki geçmişte odanın kendine özgü sıkıntıları vardı bu sıkıntıları yaşıyanlardan birisiydim, başkan vekiliydim o sıralar... Bu sıkıntıları kendi aramızda istişare etiğimizde arkadaşlar bize bu gömleği sen giy dediler biz de bu gömleği giydik herkes ateşten gömlek der ama o artık mecazen kullanılıyor biz o gömleği giydik o gömlek bize yakıştı sorunları içimizde mücahadele ederek, yönetimin fedakarlığı personelin fedakarlığı biz alacağımız huzur haklarını geciktirerek almamıza rağmen odamızın giderlerinin, varsa ödenmesi gereken şeylerin üstüne düştük ve merkezimizin binasını Çankaya'ya taşıdık bu da üyemizin bizden beklediği bir konuydu.

Çünkü Allah razı olsun zamanında odamızın yerini arayanlar, şimdi yeni yerini çok beğeniyorlar ulaşımı çok kolay... Odamızın yeri bütün oda üyelerimizin benimsediğini, gözlerinde ateşi gördüğümü söyleyebilirim... İzmir Berberler Odası başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Birlikten aldığım enerjiyi 2.400 üyemize yansıtıyorum."

Berber esnaf ne istiyor?

Başkan Bilgin, Berber esnafının üç önemli sorununun olduğunu ve çözmeye çalıştığını belirtti.

"Üç tane önemli şey var, birincisi yetkimiz yok 50 kişi aynı anda tuşa basamaz, bizim de gücümüz bir yere kadar ama benim yetkim olsa kişi bizim olduğumuzu bilerek hareket edecek. Kişinin açılışını duymuyoruz, kapanışını da duymuyoruz. Haber verenler var ama haber vermeden açılış yapanlar olunca insanlar görüyor. Bize gelip belediye geldi sorun yaşadım diyenler oluyor, bize baştan gelmiş olsa biz ona inovasyonla nasıl yol izleyeceğini anlatırız. Biz yetkisiz yetkiliyiz, mührümüz var %51 hükümete ait bir odayız %49 halk değil de esnaf bizi seçtiği için özerklik var... Şöyle serzenişim var hükümetimize diyoruz ki 'bu salonda çalışanlar hepsi sigortalı mı değil mi? bakmanızı istiyoruz' hükümetimizin yetkilisi bize şöyle bir geri dönüşü var 'siz bize bunu soramazsınız birinin bize şikayet etmesi lazım' diyerek işin içinden sıyrılıyolar. Maalesef onların hakkını biz korumuş oluyoruz. İşleyişimiz kanuna bağlı. Tehlikeli sınıf sayılıyoruz. Aslında böyle olmamalı... Rekabet sorunu var. Birbirine çok yakın esnaflar var. Pazar günü tatiline uymayanlar var. Tarifelerle ilgili sıkıntı var. Haksız rekabet sorunu var..."

Geleceğe dair planlar..

"Keşke üyeden beklediklerimizi yapsa bizde geri dönüş yapsak faaliyetlerimiz içinde bu olmadan yaptığımız bir eğlencenin hesabını kimse bize sormuyor biz cebimizden ödedik. 3 bine yakın üyemiz var biz yardımlarımızdan bahsetmiyoruz kimseye, onlar da söylemezler yardımı gizlemek kişinin erdemliğindendir. Biz kişinin cebine para koyduğumuzda dükkanın koltuklarını döşediğimizde bunların reklamını yapsaydık olmazdı. İlla bunu kanıtlamak gerekirse iş yerine kadar götürür kanıtlarız. Biz yardımlarımızı bile odaya yansıtmadan cebimizden yapmaya çalışıyoruz."

İzleyici soruları...

Başkan Bilgin izleyicilerden gelen soruları da içtenlikle yanıtladı.

Üyelerimizden biri sormuş... Sizin yaptığınız bir takım yarışmalar ve fuarlar vardı sponsorlar vardı bu sponsorlardan gelen gelirler neden yazılmamış?

"Genelde sponsorlardan gelen paralar oraya yansımaz çünkü biz öyle kaydederiz.Dereceye girenlere para öderken, sponsordan gelen parayı kullanıyoruz... Yarışmanın güvenirliği artıkça katılım artıyor. Bizim bu konuda veremiyeceğimiz hesabımız yok.

Berber esnafı için yeni projeler...

"Biz de proje bitmez, bugün odamızın olduğu yer değerli bir yer bu değerli yerde insanın projesi biter mi? Zaten yarışmalarımıza devam edeceğiz etkinliklerimizi eğlencelerimizi devam ettiriceğiz. Eğitimler için düşüncelerimiz var bu konuda tanınmış kişilerle, esnafımızı, çırağımızı buluşturmak istiyoruz. En büyük projemiz budur."