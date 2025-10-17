Son Mühür / Yiğit Uzun- Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyesi kamu çalışanlarının, “5 Gün, 7 Kent, Tek Ses” sloganıyla 13 Ekim’de Diyarbakır’dan başlattığı yürüyüş, Ankara’da Meclis önünde polis tarafından engellendi. Bunun üzerine KESK İzmir Şubeler Platformu, yazılı bir açıklama yayımlayarak ihraç edilen üyeleriyle dayanışma mesajı verdi.

“15 Temmuz sonrası süreç, geçmiş darbeleri bile aştı”

Platformun açıklamasında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamuda yaşanan ihraçların boyutuna dikkat çekildi:

“15 Temmuz sonrasında yaşanan süreç, kamu kurumlarının yeniden tasarımı ve kadrolaşma bakımından geçmişteki tüm darbeleri kat kat aşmıştır. OHAL Komisyonu’na yapılan başvurulardan yola çıkarsak en az 125 bin 612 kişi kamu görevinden ihraç edilmiştir. AKP iktidarı, darbe girişimini bahane ederek sadece kamu emekçilerini değil, demokratik düzeni de hedef almış ve bu süreci yeni bir rejim inşası için fırsata çevirmiştir.”

“Yargı süreci değil, suçlama süreci işletildi”

KESK İzmir Şubeler Platformu, ihraç edilen kamu çalışanlarının büyük bölümünün hiçbir adli soruşturma veya disiplin cezası bulunmadığını vurguladı:

“4259 KESK’li arkadaşımız, ‘irtibatlı ve iltisaklı olduklarına kanaat getirildiği’ gerekçesiyle görevlerinden uzaklaştırıldı. Oysa bağımsız bir yargı süreci işletilmeden, yalnızca kanaat beyanıyla insanlar cezalandırıldı. Aradan dokuz yılı aşkın süre geçmesine rağmen hâlâ yaklaşık 1700 kişi mahkemelerin kararını beklemektedir. Bu tablo, hukukun değil siyasetin hüküm sürdüğünü gösteriyor.”

Açıklamada ayrıca, Barış Akademisyenleri’nin hala görevlerine iade edilmemesi de “iktidarın samimiyetsizliğinin en açık göstergesi” olarak nitelendirildi.

“Bir gün dahi gecikmeden görevlerine iade edilmeliler”

KESK İzmir Şubeler Platformu, yürüyüşün amacının yalnızca işlerine dönmek olmadığını, aynı zamanda adalet, eşitlik ve barış talebini duyurmak olduğunu belirtti:

“Adaletsizliğe, sorgusuz sualsiz ihraçlara, düşman hukukuna karşı yürüyoruz. Toplumsal barışın yeniden tesis edilmesi için, hukuksuzca ihraç edilen tüm kamu emekçilerinin geriye dönük haklarıyla birlikte derhal görevlerine iade edilmesi gerekiyor. Bir gün dahi gecikmeksizin gereği yapılmalıdır.”

“Savaşa karşı barışı, karanlığa karşı aydınlığı savunacağız”

Açıklama, dayanışma ve mücadele vurgusuyla son buldu:

“KESK olarak tüm arkadaşlarımız işlerine dönene kadar mücadele edeceğiz. Savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşamı, tekçiliğe karşı çoğulculuğu, karanlığa karşı aydınlığı savunmayı sürdüreceğiz.”