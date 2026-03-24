Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin körfez ekosistemini korumak amacıyla aralıksız sürdürdüğü teknolojik denetimler, deniz yüzeyindeki kirlilik tehdidini bir kez daha österdi.

Rutin dron taramaları sırasında Alsancak Limanı ve çevresinde tespit edilen dış kaynaklı atıklar, çevre birimlerini harekete geçirdi. Kasım ayından bu yana sistematik olarak kaydedilen veriler, bu son olayla birlikte körfezde sekizinci kez benzer bir kirlilik tablosuyla karşılaşıldığını ortaya koydu. Havadan alınan yüksek çözünürlüklü görüntülerde, deniz yüzeyini kaplayan mazot ve yağ türevi tabakaların geniş bir alana yayıldığı açıkça görüldü.

Mart ayında ikinci kirlilik dalgası kapıda

Mart ayının henüz başlarında yaşanan benzer bir vakanın ardından, aynı ay içerisinde farklı bir koordinatta ikinci kez kirlilik saptanması, bölgedeki riskin ciddiyetini artırıyor. Alsancak Limanı mevkisindeki deniz suyunun kalitesini doğrudan bozan bu atıkların, dış kaynaklı müdahaleler sonucu oluştuğu kesinleşti. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, özellikle son aylarda periyodik hale gelen bu durumun tesadüf olmadığını ve körfezdeki kirlilik baskısının süreklilik arz ettiğini raporladı. Kaydedilen her bir görüntü, denetimlerin ve önleyici faaliyetlerin ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Deniz ekosistemi ve canlı yaşamı büyük tehdit altında

Tespit edilen yağ ve mazot bazlı atıklar, sadece görsel bir kirlilik oluşturmakla kalmıyor; aynı zamanda İzmir Körfezi’nin hassas deniz ekosistemi üzerinde yıkıcı etkiler bırakıyor. Uzmanlar tarafından hazırlanan teknik raporlarda, bu tür petrol türevi maddelerin suyun oksijen seviyesini düşürdüğüne ve deniz canlılarının yaşam döngüsünü geri dönülemez şekilde tahrip ettiğine dikkat çekildi. Kirliliğin uzun vadede körfezin doğal dengesini bozarak biyolojik çeşitliliği yok etme riski taşıdığı, ekolojik sürdürülebilirliğin ise ancak sıkı bir takip mekanizmasıyla korunabileceği vurgulandı.

Caydırıcı tedbirler ve ortak sorumluluk çağrısı

Hazırlanan resmi raporun sonuç bölümünde, kirliliğe sebebiyet veren unsurların kaynağında kurutulması için ilgili tüm devlet kurumlarına iş birliği çağrısında bulunuldu. Denetimlerin sıklaştırılması ve çevreyi kirletenlere yönelik yaptırımların en üst perdeden uygulanması gerektiği belirtilirken, körfezin korunmasının sadece yerel yönetimlerin değil, denizcilik faaliyet yürüten tüm paydaşların ortak sorumluluğu olduğu hatırlatıldı. İzmir Körfezi'nin geleceği için çevresel farkındalığın artırılması ve kirlilik kaynağının ivedilikle bertaraf edilmesi, bölgenin sürdürülebilir çevre politikaları açısından hayati bir eşik olarak değerlendiriliyor.