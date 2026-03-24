Son Mühür/Osman Günden- Türk basınının duayen isimlerinden, yarım asrı aşkın meslek hayatıyla iz bırakan gazeteci, yazar ve şair Okan Yüksel, aramızdan ayrılışının birinci yıl dönümünde dostları ve meslektaşları tarafından özlemle anıldı. 1965 yılında başladığı basın yolculuğunu 2025 yılına kadar onuruyla sürdüren usta kalem için Bayraklı Doğançay Mezarlığı'nda duygusal bir anma töreni gerçekleştirildi. Törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır’ın yanı sıra, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) temsilcileri, çok sayıda medya mensubu, Yüksel’in ailesi ve sevenleri katılarak usta gazeteciye olan vefalarını gösterdiler.

Vefa ve samimiyetin buluştuğu anma töreni

Anma programı boyunca Okan Yüksel’in renkli kişiliği, mesleki ilkeleri ve ardında bıraktığı derin izler üzerine konuşmalar yapıldı. Mezarı başında bir araya gelen topluluk, Yüksel ile olan unutulmaz hatıralarını paylaşırken, usta ismin hem edebiyat hem de basın dünyasındaki yeri bir kez daha vurgulandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, törende yaptığı konuşmada "iyi insan" olmanın ve geride temiz bir isim bırakmanın önemine değindi. Yıldır, mezar başındaki bu samimi ortamın, bir insanın yaşamı boyunca elde edebileceği en büyük başarı olduğunu belirterek, Okan Yüksel’in nezaketini ve mesleki duruşunu takdirle andı.

"Gazeteciler kazanacak, demokrasi güçlenecek"

Konuşması sırasında cezaevinde bulunan gazeteci İsmail Arı’nın gönderdiği anlamlı mektubu da katılımcılarla paylaşan Dr. Zafer Levent Yıldır, basın özgürlüğünün toplumsal huzur için vazgeçilmez olduğunu dile getirdi. "Şu an burada yükselen içten duygular, bir ömrün nasıl yaşanması gerektiğinin en somut kanıtıdır. İnsanın bu dünyadan tek beklentisi, göçüp gittikten sonra böyle güzel anılmak olmalı," diyen Yıldır, gazetecilik mesleğinin onuruna sahip çıkanların er ya da geç kazanacağını ve bu kazancın tüm toplumun hanesine yazılacağını ifade etti.

Okan Yüksel ismi Karşıyaka’nın caddelerinde yaşıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile yakın bir dostluğu bulunan merhum Yüksel’in adı, alınan belediye meclisi kararıyla ölümsüzleştirildi. Karşıyaka Yalı Mahallesi’nde yer alan 6470/2 ve 6442 numaralı sokakların birleştirilmesiyle oluşturulan geniş güzergah, "Okan Yüksel Caddesi" olarak tescillendi. 2025 yılının Mayıs ayında Başkan Dr. Cemil Tugay’ın katılımıyla gerçekleştirilen tabela asma töreniyle, usta gazetecinin ismi doğup büyüdüğü topraklarda sonsuza dek yaşatılmaya başlandı. Bu adım, İzmir’in kendi değerlerine sahip çıkma geleneğinin bir parçası olarak büyük takdir topladı.

Yarım asırlık başarılarla dolu bir yaşam öyküsü

Basın dünyasına 1965 yılında adım atan Okan Yüksel, kariyeri boyunca muhabirlikten genel yayın yönetmenliğine kadar medyanın her kademesinde görev aldı. Bilimsel Spor Yayınları’nın kuruculuğunu üstlenen Yüksel; Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İzmir Şubesi Başkanlığı gibi kritik görevlerde bulundu. Uluslararası alanda da söz sahibi olan altı farklı basın kuruluşunda üst düzey yöneticilik yaparak Türkiye’yi temsil etti. 2015 yılında Ankara Üniversitesi tarafından verilen "Gazetecilikte 50. Yıl" ödülüne layık görülen usta isim, yaşamı boyunca edebiyat, basın ve spor kategorilerinde toplam 78 ödülün ve 38 değerli eserin altına imzasını attı.

