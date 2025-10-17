Adana merkezli ve Türkiye’nin 10 iline yayılan organize suç örgütü “Bayğaralar”a yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu 130 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 96’sı tutuklanırken, 34 kişi adli kontrol veya serbest bırakıldı.

10 ay süren takip ve çok sayıda suç tespiti

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Bayğaralar” çetesini yaklaşık 10 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda belirledi. Yapılan incelemelerde, örgüt üyelerinin; kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, uyuşturucu ticareti, silahlı tehdit, mala zarar verme, genel güvenliği tehlikeye sokma, 6136 sayılı kanuna muhalefet, nitelikli yağma, haraç toplama ve özel hayatın gizliliğini ihlal gibi 54 ayrı suç eylemini gerçekleştirdiği tespit edildi.

Eş zamanlı operasyonlar

13 Ekim’de Adana merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Trabzon, Kocaeli, Bitlis, Kilis ve Van’da düzenlenen operasyona 800 ekip ve 2 bin polis katıldı. Operasyon kapsamında 403 adreste eş zamanlı baskın yapıldı. İlk gün 106 şüpheli yakalanırken, devam eden operasyonlarla bu sayı 130’a ulaştı.

Adreslerde yapılan aramalarda; 4 el yapımı patlayıcı, 27 ruhsatsız tabanca, 3 AK-47, 2 otomatik tabanca, 38 bin 915 uyuşturucu hap ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

96 tutuklama

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 130 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında helikopterlerle havadan denetim yapıldı. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 96’sı tutuklandı, 31’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3 kişi ise savcılık kararıyla salıverildi.

Çete lideri olduğu belirtilen Ramazan Bayğara’nın ise Yunanistan’da tutuklu olduğu öğrenildi