Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan işçileri yakından ilgilendiren kritik bir görüşme gerçekleşti. Cemil Tugay ile DİSK Genel-İş temsilcileri bir araya geldi. Toplantı saat 15:45’te başladı. 1.5 saat süren toplantı sona erdi.

Görüşmeye, DİSK İzmir Şube Başkanları ile birlikte DİSK Ege Bölge Temsilciliği’ne yeni atanan Deniz Gümüştekin de katıldı.

Tugay ile yapılan görüşmenin ardından, DİSK Ege İzmir’in şube başkanları ve Gümüştekin açıklama yaptı.

Yeni temsilciden olumlu değerlendirmesi ve Karşıyaka açıklaması

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Deniz Gümüştekin, “Beklenen bir görüşmeydi ve olumlu geçti. İşçilerimizin,üyelerimizin alacakları ve problemleri hakkında görüştük” dedi. Karşıyaka’daki işçiler için de açıklama yapan Gümüştekin, “Belediye başkanı ile görüşme gerçekleştirdik. Pazar ile durum vardı, çözerlerse mali sıkıntıyı da çözecekler” diye konuştu.

Gül: Bu ay sonu bir ikramiye yatırılacak, Cuma günü komisyon kurulacak

Disk İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül,” Uzun zamandır talep ettiğimiz takvim çalışmanın yapılması için nihai karar verildi. Bu ay sonu ise bir ikramiye ödemelerimizi verecekler. Diğer ikramiyelerin ödenmesi için Cuma günü komisyon kurulacak. Bizim için olumlu adım. Mali nedenden dolayı arkadaşlarımızın sıkıntıları var. Arkadaşlarımız da alacaklarımı alamadıkları için sıkıntıları ve bu sıkıntıları gidermek için olumlu adımlar atıldı. Bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde çalışarak çözüme kovulacak” diye konuştu.

Havuzda 80 kişi var

Havuzdaki işçiler hakkında da açıklama yapan Gül, “Havuzda aralık ayı yaptığımız eylemde 360 arkadaşımız vardı o günden bu güne 80 arkadaşımız kaldı. Bu arkadaşlar için de komisyonumuz çalışma yapıyor” dedi.

Kenar: Son düzlük kaldı

Disk İzmir 9 No’lu Şube Başkanı Sedat Kenar, “Güvenlik görevlisi olarak çalışan arkadaşlarımıza bir yıl önce bir saldırı ile karşı karşıya kalmıştı ve bir mücadele sergilemiştik. Yargıda devam eden süreçler sonuçlandı. Güvenlik emekçilerimiz örgütsüz kaldığı bu süreçte son noktada belediye başkanımıza izah ettik. Cemil başkanın yaklaşımı ile de güvenlik personelli arkadaşlarımızın geri göreve iadesi için de cuma günü görüşeceğiz. Son düzlük kaldı” dedi.

DİSK İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Serap Yılmaz, “ 6 kişi iş başı yaptı. 7 arkadaşa yer bulundu. Geride 10 arkadaşımız kaldı. Onlara da dönem dönem yer bulup yerleştiriyoruz. Biz yerlerini buluyoruz. Arkadaşlar gidip görüşme sağlıyor. Olumluysa daire başkanlığımız yazı yazarak talep ediyor. İş başı yapanlar da mutlular. Farklı şirketlerde görev almaya başladılar” şeklinde konuştu