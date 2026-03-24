Son Mühür / Gazeteci Hasan Çölmekçi, Son Mühür TV ekranlarında yayınlanan Gündem Masası programında İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ne yönelik sert eleştirilerde bulundu. Cemiyetin mesleki konulardaki tutumunu "taraflı" olarak nitelendiren Çölmekçi, özellikle İsrail’de gözaltına alınan meslektaşları konusunda sessiz kalınmasına tepki gösterdi.

“Bir kez bile açıklama gelmedi”

İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan tutuklanan bir gazeteci için sokağa inerek eylem yaptığını hatırlatan Çölmekçi, aynı hassasiyetin savaş bölgesinde görev yapan muhabirler için gösterilmediğini savundu. Usta gazeteci, “İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bir gazeteci için sokağa inmiş ve eylem yapmış. Tamam, yapabilir, gazetecilerin hakkını arayabilir… Cumhurbaşkanı’na hakaretten yargılanmış ve tutuklanmış bir gazeteciyi söylüyorum ama İsrail’de gözaltına alınan gazeteciler için bir kez dahi açıklama gelmedi. Bakıyorum, ben mi yanılıyorum diye… Bir kez bile açıklama gelmedi. Siz gazeteci mi ayırıyorsunuz! Cumhurbaşkanı’na hakaret eden ve tutuklanan gazeteciler için sokağa inerken, İsrail’in zulmünü görüntüleyen, savaş haberlerini vermeye çalışan gazetecilerin gözaltına alınması sizin için gündem oluşturmuyor mu?” diye sordu.

“Objektif olun” tepkisi

“Gazeteci, gazetecidir. O da gazeteci, onlar da gazeteci” sözleriyle tepkisini sürdüren Çölmekçi, “Sokağa inmeseniz de bir açıklama yapmak zorundasınız. İsrail’e karşı bir açıklama yapmıyorsunuz, öbür tarafta Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bir gazeteci için açıklama yapıyorsunuz. Biz iki taraflı olmamak zorundayız, bir öyle bir böyle değil. Aynı şekilde gitmemiz gerekiyor. Biz objektifiz, objektif olun” çıkışında bulundu.