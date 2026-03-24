Dokuz Eylül Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde, Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunan Yeşil Kartlı vatandaşlara yönelik muayene ve tedavi hizmeti verilmeye başlandı. Yeni uygulamayla birlikte, daha önce merkezden yararlanamayan hastalar da ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişim sağlayabilecek.

Hazırlıklar tamamlandı

Üniversite yönetiminin desteğiyle hayata geçirilen düzenleme kapsamında, Yeşil Kartlı hastaların kabulü için gerekli altyapı ve hazırlık sürecinin tamamlandığı bildirildi. Böylece merkezde, Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki vatandaşların muayene ve tedavi işlemlerinin yapılmasının önü açıldı.

“Eşit ve nitelikli erişim önemli”

Dokuz Eylül Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Hakan Tuna, sağlık hizmetlerine erişimde eşitliğin önemine işaret ederek, toplumun tüm kesimlerinin nitelikli sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Tuna, Yeşil Kartlı hastaların da merkezde hizmet alabilmesi için gerekli düzenlemelerin tamamlandığını ifade etti.

Kapsayıcı sağlık hizmeti vurgusu

Yeni uygulamanın, ağız ve diş sağlığı alanında kamu hizmetlerine erişimi genişletmesi bekleniyor. Merkezde sunulan muayene ve tedavi hizmetlerinden artık Yeşil Kartlı vatandaşların da faydalanabilecek olması, sağlık hizmetlerinde kapsayıcılığı artıran adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.