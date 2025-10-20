Son Mühür/ Beste Temel - İzmir’in sanayi gücünü temsil eden KESİAD’ın Geleneksel Perşembe Toplantısı’nda konuşan Başkan Yeşim Işıklı, “İnovasyonla, dijital dönüşümle ve sürdürülebilir üretimle bu ülkenin geleceğini yeniden inşa edeceğiz” dedi. Toplantıda Dubai’deki yatırım fırsatları da ele alındı.

İzmirli sanayiciler bir araya geldi

İzmir’in üretim ve sanayi üssü Kemalpaşa’da faaliyet gösteren Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD), geleneksel hale gelen Perşembe Toplantısının bir yenisini gerçekleştirdi. Kemalpaşa Ramada Otel’de, Mansion and Homes sponsorluğunda düzenlenen buluşmaya; Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Erol Diren, KOSBİ Müdürü Salman Eldeş, belediye yöneticileri ve çok sayıda İzmirli sanayici katıldı.

“İzmir, yeşil ve dijital dönüşümün öncüsü olacak”

Toplantının açılışında konuşan KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Işıklı, Cumhuriyet’in 102. yılı öncesinde ekonomik ve toplumsal kalkınmada İzmir’in öncü rolüne dikkat çekti. “Cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi değil, ortak aklın ve ilerleme iradesinin ifadesidir. Kadınların, gençlerin, bilim insanlarının ve üreticilerin gücüyle bu ülkeyi geleceğe taşıyabiliriz. İnovasyonla, dijital dönüşümle, sürdürülebilir üretimle İzmir’den başlayan bir kalkınma modeli oluşturacağız.”

Işıklı, hukukun üstünlüğü, adalet ve özgür düşüncenin ekonomik gelişmenin temeli olduğunu vurguladı: “Cumhuriyet bize emeğin değerini, liyakati ve fırsat eşitliğini öğretti. Üreten, düşünen bir toplum olarak her zorluğu aşacağımıza inanıyorum.”

İzmirli iş insanlarına Dubai fırsatları anlatıldı

Toplantının konuk konuşmacısı, Mansion and Homes firmasının kurucusu Bekir Sami Ufuk oldu. Ufuk, Dubai’deki gayrimenkul ve inşaat sektöründeki yatırım fırsatları hakkında İzmirli sanayicileri bilgilendirdi. “Dubai’de tüm büyük inşaat projeleri devlet güvencesi altında yürütülüyor. Kurumsal altyapı ve güvenli yatırım ortamı, uzun vadeli planlama yapan iş insanları için büyük avantaj sağlıyor.”

İzmir iş dünyasından güçlü dayanışma

KESİAD toplantısı, İzmirli sanayicilerin bir araya gelerek hem iş birliği ağlarını güçlendirdiği hem de küresel fırsatları değerlendirdiği önemli bir platform olarak öne çıktı. İzmir’in üretim potansiyelini sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla birleştirmeyi hedefleyen KESİAD, önümüzdeki dönemde inovasyon ve dijital dönüşüm temalı etkinliklerine devam edecek.