Son Mühür/Merve Turan- Hafta sonunu yağışlı geçiren Ege Bölgesi, yeni haftaya parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü ile başlıyor. Bölge genelinde sıcaklıklar bir miktar artarken, özellikle Aydın ve İzmir çevresinde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor.

20 Ekim: Parçalı bulutlu ve akşam saatlerinde sağanak

Pazartesi günü Ege’de hava, öğle saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu olacak. Aydın il genelinde akşam saatlerinden sonra, İzmir’in güneyinde ise aralıklı sağanak yağış geçişleri görülecek. Sabah saatlerinde özellikle kuzey kesimlerde yerel sis, iç bölgelerde ise yer yer pus etkili olacak.

Sıcaklıklar düne kıyasla 2–3 derece artacak; İzmir ve Manisa’da en yüksek 22 derece, Aydın’da ise 24 dereceye ulaşacak. Rüzgarlar genellikle doğu ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvetli esecek.

21 Ekim: Bölge genelinde aralıklı yağışlar

Salı günü gece saatlerinden itibaren bölge genelinde aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. İzmir’in merkez, batı ve güney kesimleri ile Aydın’ın batısı ve Manisa çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Gündüz sıcaklıkları İzmir’de 22, Aydın’da 24, Manisa’da 23 derece civarında olacak. Gece ise İzmir 15, Aydın 16, Manisa 14 derece ile daha serin bir görünüm sergileyecek.

22 Ekim: Çarşamba günü çok bulutlu ve sağanak yağışlı

Çarşamba günü Ege Bölgesi genelinde çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bölge genelinde aralıklı sağanak yağışlar etkili olacak.

Beklenen en yüksek sıcaklıklar İzmir’de 22, Aydın’da 25, Manisa’da 23 derece; en düşük sıcaklıklar ise sırasıyla 15, 16 ve 14 derece olarak tahmin ediliyor.