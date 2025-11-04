Son Mühür / İzmir’de iş dünyasının kalbinin attığı merkez ilçelerden Bayraklı, yaklaşık 17 saattir internet kesintisi ile mücadele ediyor. Bayraklı’nın Mansuroğlu Mahallesi sakinleri, dün akşam saat 21.00 sularında giden internetin ardından ciddi sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. Vodafone altyapısında yaşandığı düşünülen arıza nedeniyle ev ve iş yerlerinde bağlantı tamamen kesildi ancak kesintinin nedeni ve ne zaman giderileceği konusunda şirketten hiçbir resmi bilgilendirme yapılmadı.

Mağduriyete yol açtı!

İnternet çağında böyle bir durumla karşı karşıya kalmanın şaşkınlığını yaşayan mahalle sakinleri, özellikle çalışanlar ve öğrencilerin mağdur olduğunu belirterek tepkilerini dile getirdi.

Sorunun bir an önce giderilmesi çağrısı yapan vatandaş, “ne zaman düzeleceği hakkında bir açıklama yapılmayan” bu durum karşısında çaresiz.