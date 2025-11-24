Son Mühür- NBA'de heyecan altı maçla devam etti. Oynanan altı maçın beşinden ev sahipleri zaferle ayrılan taraf oldu.

Deplasmanda galibiyete uzanan tek takım olan Los Angeles Lakers, Utah Jazz engelin izorlanmasına rağmen 106-108'lik skorla aşmayı bildi.

Lakers'da Luka Doncic'in 33 sayı, 11 ribaund, 8 asist, LeBron James 17 sayı, 6 ribaund, 8 asist ve Austin Reaves 22 sayı, 10 ribaund ve 4 asistle galibiyette aslan payını alan oyuncular oldu.



Utah'da Lauri Markkanen 20 sayı, Leyonte George 27 sayı, Nurkic 11 sayı ve 10 ribaundluk performans gösterdi.

Lakers bu sonuçla ligdeki 12'inci galibiyetine imza atarken, Jazz bu sezon 11'inci kez sahadan boynu bükük ayrılmak zorunda kaldı.



Oklahoma fırtına gibi...



Geçtiğimiz sezonun NBA şampiyonu Oklahoma City Thunder bu sezonnda rakip tanımıpyor. Poertlan Trail Blazers'ı konuk eden son şampiyon sahadan rahat bir oyunnla eleelde edilen 122-95'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

Son MVP Shai Gilgeous-Alexander 37 sayı, 5 ribaund ve 7 asistle galibiiyete başrol oynayan isim oldu.

Thunder bu sonuçla bu sezon çıktığı 18 maçtan 17'sinde sahadan zaferle ayrılmayı başardı.



NBA'de gecenin maçları şöyle...



Utah Jazz- Lakers : 106-108

Suns- Spurs: 111-102

Thunder- Trail Blazers: 122-95

Hawks-Hornets: 113-110

Celtics-Magic: 138-129

Raptors- Nets: 119-109