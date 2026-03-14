Son Mühür - Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’e 2-0 mağlup olarak ligde bu sezonki ilk yenilgisini aldı ve şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşadı. Sarı-lacivertlilerde karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Kerem Aktürkoğlu, ilk yarının sonunda oyundan çıkarıldı. Kerem’in yerine ikinci yarıda Nene dahil oldu.

Stadı ayrı terk etti

Karşılaşmanın ardından Kerem Aktürkoğlu’nun davranışı dikkat çekti. Fenerbahçeli futbolcular her maçta olduğu gibi takım otobüsüne binerek stattan ayrılırken, Kerem Aktürkoğlu’nun kafileye katılmadığı ve Atatürk Olimpiyat Stadı’nı ayrı olarak terk ettiği öğrenildi. Fenerbahçe performansı Kerem Aktürkoğlu, sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe’de şu ana kadar 21 karşılaşmada görev aldı. Bu süreçte 4 gol kaydeden Kerem, 4 de asist yaptı. Genç oyuncu yalnızca 3 maçta 90 dakika sahada kalabildi.