Benfica’dan Fenerbahçe’ye transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibine duygusal bir mesajla veda etti. Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Benfica’daki bir yıllık serüveninin kendisi için unutulmaz olduğunu belirtti.

“Unutulmaz bir yıl yaşadım”

Milli futbolcu, mesajında Benfica’da geçirdiği dönemi şu sözlerle anlattı:

“Sevgili Benficalılar, maalesef veda zamanı geldi. Unutulmaz bir yıl ve harika anılarla dolu bir yolculuğun ardından, bu yolda bana eşlik eden herkese birkaç söz bırakmak istiyorum. Öncelikle takım arkadaşlarıma, değerli hocam Bruno Lage ve teknik ekibine, ayrıca kulüpte çalışan tüm inanılmaz insanlara yürekten teşekkür ederim. Sizinle bu zamanı paylaşmak büyük bir onurdu.”

Taraftarlara özel teşekkür

Kerem Aktürkoğlu, Benfica tribünlerine ayrı bir paragraf açarak teşekkür etti. İlk maçında yaşadığı unutulmaz anı şu sözlerle aktardı:

“Çok özel bir teşekkür de ilk günden son ana kadar bana destek olmayı hiç bırakmayan muhteşem taraftarlarımıza. İlk maçımda sahadan çıkarken tüm stadyumun ayağa kalkıp beni alkışladığı anı asla unutmayacağım. O an sonsuza dek kalbimde kalacak.”

“Şampiyonluğu kazandıramadığım için üzgünüm”

Avrupa’daki ilk deneyimini Benfica formasıyla yaşadığını vurgulayan milli futbolcu, takımın şampiyonluk yarışını bu sezon kazanacağına olan inancını da paylaştı:

“Size hak ettiğiniz lig şampiyonluğunu kazandıramamanın üzüntüsüyle ayrılıyorum. Ancak bu harika takımın ve taraftarların bu sezon şampiyonluğu kazanacağına yürekten inanıyorum. Ben de artık bir gerçek Benfica taraftarı olarak her zaman sizi destekleyeceğim.”

Rui Costa’ya teşekkür

Kerem, veda mesajının sonunda Benfica Başkanı Rui Costa’ya da ayrı bir teşekkür etti:

“Son olarak, Başkanımız Rui Costa’ya özel bir teşekkür bırakmak istiyorum. Benim için yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim başkan.”