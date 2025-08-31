Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, İsmail Kartal ile İstanbul Anadolu Hisarı'ndaki yalısında bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından İsmail Kartal'ın yalıdan ayrıldığı belirtildi. Bu görüşmenin, Fenerbahçe'de "yeni hoca işi bitti" şeklinde yorumlara neden olduğu iddia ediliyor.

Ali Koç'un Gündeminde Roger Schmidt Var

Öte yandan, Fenerbahçe'deki teknik direktör adayları arasında tek ismin İsmail Kartal olmadığı belirtiliyor. Kulüp Başkanı Ali Koç'un, teknik direktörlük görevi için Roger Schmidt ile görüşmelerde bulunduğu ve Alman teknik adamın listede ilk sırada yer aldığı öğrenildi.

İsmail Kartal Rekor Kırmıştı

İsmail Kartal, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe'nin başında Süper Lig'de tarihi bir performans sergilemişti. Takımı sezonu 99 puanla tamamlayarak kulüp tarihinin en yüksek puan rekorunu kıran Kartal, bu başarısına rağmen sezon sonunda görevinden ayrılmıştı. Taraftarlar arasında takıma olan aidiyeti ve kulüp kültürüne olan hakimiyetiyle bilinen Kartal'ın adı bu nedenle yeniden güçlü şekilde gündeme geldi.