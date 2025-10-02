UEFA Avrupa Ligi’ne Dinamo Zagreb yenilgisiyle başlayan Fenerbahçe, ikinci maçında sahasında konuk ettiği Nice’i 2-1 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe

Chobani Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe hızlı başladı. Sarı-lacivertliler, henüz 3. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun golüyle öne geçti. Baskısını artıran temsilcimiz, 25. dakikada yine Kerem Aktürkoğlu ile farkı 2’ye çıkardı.

Nice penaltıyla umutlandı

Fransız ekibi Nice, ilk yarının sonlarına doğru oyuna tutundu. 37. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Kevin Carlos, farkı 1’e indiren golü kaydetti. İlk yarıda başka gol olmadı ve devre 2-1 Fenerbahçe üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda gol çıkmadı

İkinci yarıda iki ekip de pozisyonlar yakalasa da skor değişmedi. Fenerbahçe, taraftarının desteğiyle maçı 2-1 kazanarak sahadan üç puanla ayrıldı.

Fenerbahçe ilk galibiyetini aldı

Bu sonuçla Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında ilk galibiyetini elde etti ve puanını 3’e yükseltti. Nice ise ikinci maçlar sonunda puanla tanışamadı.